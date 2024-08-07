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  4. Aşklarını bir türlü itiraf etmemişlerdi... Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz'i öve öve bitiremedi

Aşklarını bir türlü itiraf etmemişlerdi... Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz'i öve öve bitiremedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.08.2024 12:53
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Geçtiğimiz yazdan beri Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Bestemsu Özdemir bu iddialar karşısında “Hayatımın tatlı ve güzel bir dönemindeyim, çok da mutluyum. Konuşarak büyüyü bozmak istemiyorum” demişti. Özdemir, İtalya tatili sonrası Burak Deniz ile birlikte kameralara yakalanınca iddialar doğrulanmıştı. Özdemir katıldığı bir programda sevgilisini öve öve bitiremedi.

MYNET-Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde 'Yasemin Ağırtaş' karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir'in kendisi gibi oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddiası uzun zamandır konuşuluyordu.

Ancak aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmeyen ikiliden Özdemir “Hayatımın tatlı ve güzel bir dönemindeyim, çok da mutluyum. Konuşarak büyüyü bozmak istemiyorum” demiş ve bu açıklamasıyla kafaları iyice karıştırmıştı.

BURAK DENİZ BESTEMSU

AŞK BELGELENDİ

Ancak ünlü çift İtalya tatili sonrası havaalanında birlikte görüntülendi ve aşk sonunda belgelenmiş oldu.

Bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk olan Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'le yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sevgilisini öve öve bitiremedi.

bestemsuuu

ÖVMELERE DOYAMADI

Özdemir; Burak Deniz ile ilgili "Güzel, başarılı, çok yetenekli, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri bence, hem çok iyi kalpli hem çok yetenekli" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Bestemsu Özdemir
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