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Asla kullanılmaması gereken saç modelleri! Olduğunuzda çok daha yaşlı gösteriyor

22.02.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç modellerinin görünüşü fazla değiştirdiği düşünülmese de bu doğru bilinen yanlışlar arasında bulunuyor. Saç stili en az saç rengi kadar görünümün değişmesine neden oluyor. Uzmanlar belirli bir yaştan sonra asla kullanmamanız gereken saç modellerini paylaştı. Bu saç modelleri yaşlı görünmenize sebep oluyor.

Asla kullanılmaması gereken saç modelleri! Olduğunuzda çok daha yaşlı gösteriyor

Saç kesimi trendleri her sene değişiyor. Yüzümüze ve yaşımıza uygun olan birçok saç stili bulunuyor. Ancak internette görülen örnek fotoğraflarla gidilen kuaförden hüsranla ayrılmak birçok kadının başına gelen olumsuzluklar arasında yer alıyor. Uzmanlar özellikle 40 yaşından büyük kadınların asla kullanmaması gereken saç modellerini paylaşarak bu saçların kadınları daha yaşlı gösterdiğini belirtti.

DAHA YAŞLI GÖRÜNMENİZE SEBEP OLAN SAÇ MODELLERİ

ÇOK KISA KATMANLAR

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Saçlarını, çok kısa kestirmek kadınları olduğundan daha yaşlı gösterebilir. Rosie bunun nedeninin kısa katmanların "kırışıklara dikkat çekmesi" ve size "saklanacak yer bırakmaması" olduğunu söyledi.

ÇOK UZUN KATMANLAR

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Birçok kadın kuaför koltuğuna oturduğunda “kat kat istiyorum ama uzun olsun” der. Ancak uzun katmanlara sahip olmak söz konusu olduğunda dikkatli olmak istersiniz.
Jack şöyle açıkladı: "Katmanlar çok uzun kesildiğinde 'ip gibi' bir görünüm oluşturabilirler." Buna karşılık, saç "ince ve cansız" görünür ve "sizi hemen yaşlandırabilir". Zaten ince telli saçlara sahip biriyseniz, uzun katlar “saçınızın yaşla birlikte seyreldiği izlenimini verebilir”. Saç uzmanı, uzun katmanların da "ağır uçları yüzünüze sarkık bir görünüm vererek yüzü aşağı doğru sürüklediğini" söyledi.

ÇOK TEKDÜZE OLAN KATMANLAR

Jack, "Katmanlar tüm kafa boyunca aynı uzunlukta kesildiğinde, düz, monoton bir görünüm yaratabilir" dedi. Bu da saçın “donuk ve cansız”, düz veya tek boyutlu görünmesine neden olabilir. Çok benzer katmanlar da "gizlemek istediğiniz alanlara giden bir ok gibi hareket edebilir." Katmanları aynı uzunlukta kestiğinde, yüzdeki ince çizgileri ve kırışıklıkları gösterebilir.

ÇOK FAZLA KATMANA SAHİP OLMAK

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Çok fazla katman hacim kazandırmaz, saçın kafa derisine yapışmasına neden olarak dalgalı ve dağınık bir görünüme neden olabilir. Rosie, dalgalı katmanlar "çok küt olursa, sizi çok daha yaşlı gösterebilir" dedi. Birçoğu, dalgalı katmanların eğlenceli olduğunu ve genç bir görünüm yarattığını düşünebilir, ancak "yüzden tanımı alabilen sert, dengesiz bir görünüm yaratabilir."

Bunun yerine, "asi ve dağınık" bir bitiş elde edebilirsiniz. Çok yoğun, kalın saçlarınız olmadığı sürece, çok sayıda katman düzensiz bir görünüm yaratabilir ve saçı hacimli göstermek yerine kuru gözükmesine neden olabilir.


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