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Aslı Enver yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi

08.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayında iş insanı Önder Öztarhan ile ayrılan Aslı Enver, gönlünü Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Oyuncu, önceki gün yeni sevgilisiyle el ele yürürken görüntülendi.

Aslı Enver yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi

Murat Boz ile yıllarca süren ilişkisini 2019 yılında noktalayan güzel oyuncu Aslı Enver, nisan ayında iş insanı Önder Öztarhan ile ilişkisini noktaladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enver, aradığı aşkı buldu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Enver, yeni aşka yelken açtı. Gossippasta'nın haberine göre, Enver, iş adamı Berkin Gökbudak ile Caddebostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.

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BİR ÇOCUK BABASI

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın yakın arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi. Yaz başında beri Enver ile birlikte olan Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu var.


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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver
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