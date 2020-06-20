Aspiratör filtrenizi bu mucizevi yöntemler ile zahmetsizce temizleyin! Karbonat, soda...

Siz yemek pişirdikçe aspiratörünüzün filtresinde yağ ve kir birikir. Sık aralıklarla temizlediğinizde daha verimli çalışır ve kullanım ömrü uzar. Düzenli olarak yemek pişiriyorsanız en az ayda bir kere aspiratör filtrenizi temizlemenizi öneririz. Ancak çok sık kızartma ve ızgara yapıyorsanız biraz daha sık temizlemeniz gerekebilir. Gelin aspiratör filtresinin temizliği nasıl yapılır birlikte inceleyelim.

BULAŞIK MAKİNESİ İLE PRATİK TEMİZLİK



Çok yoğun olmayan kir lekeleri olan metal ızgaralı aspiratör filtreleri için bulaşık makinesinin kolaylığından faydalanabilirsiniz. Oldukça pratik ve hızlı bir yöntem olmasıyla birlikte, bulaşık makinesinde yıkanırken uzun süre sıcak suyun içinde kalacağı için filtreler biraz daha hızlı yıpranabilir.

BEYAZ SİRKE İLE KİRLERE VEDA EDİN



Beyaz sirkenin temizlikteki etkin gücünü biliyorsunuz. Aspiratör filtresini temizlemek için de gönül rahatlığı ile sirke mucizesine başvurabilirsiniz. Büyük bir tencerenin içinde su kaynatın ve bir su bardağı kadar beyaz sirke ve bir fincan karbonat ekleyin. Aspiratör filtrelerini bu karışımın içinde 10 dakika boyunca bekletin.