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Aspiratör filtrenizi bu mucizevi yöntemler ile zahmetsizce temizleyin! Karbonat, soda...

Recep Demircan Recep Demircan
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfağımızın olmazsa olmazlarından aspiratör, yemek kokularını ortadan kaldırdığı bizim için çok önemli bir cihaz. Düzenli aralıklarla temizlenmezse verimi düşebiliyor, hatta zamanla hiç çalışmayabiliyor. Aspiratör filtresini en pratik ve ekonomik şekilde temizleyebilmek için sirke, yağ sökücü gibi malzemelerden yararlanabileceğiniz gibi bulaşık makinesinin yardımına da başvurabilirsiniz.

Aspiratör filtrenizi bu mucizevi yöntemler ile zahmetsizce temizleyin! Karbonat, soda...

Siz yemek pişirdikçe aspiratörünüzün filtresinde yağ ve kir birikir. Sık aralıklarla temizlediğinizde daha verimli çalışır ve kullanım ömrü uzar. Düzenli olarak yemek pişiriyorsanız en az ayda bir kere aspiratör filtrenizi temizlemenizi öneririz. Ancak çok sık kızartma ve ızgara yapıyorsanız biraz daha sık temizlemeniz gerekebilir. Gelin aspiratör filtresinin temizliği nasıl yapılır birlikte inceleyelim.

BULAŞIK MAKİNESİ İLE PRATİK TEMİZLİK

Çok yoğun olmayan kir lekeleri olan metal ızgaralı aspiratör filtreleri için bulaşık makinesinin kolaylığından faydalanabilirsiniz. Oldukça pratik ve hızlı bir yöntem olmasıyla birlikte, bulaşık makinesinde yıkanırken uzun süre sıcak suyun içinde kalacağı için filtreler biraz daha hızlı yıpranabilir.

BEYAZ SİRKE İLE KİRLERE VEDA EDİN

Beyaz sirkenin temizlikteki etkin gücünü biliyorsunuz. Aspiratör filtresini temizlemek için de gönül rahatlığı ile sirke mucizesine başvurabilirsiniz. Büyük bir tencerenin içinde su kaynatın ve bir su bardağı kadar beyaz sirke ve bir fincan karbonat ekleyin. Aspiratör filtrelerini bu karışımın içinde 10 dakika boyunca bekletin.

YAĞ SÖKÜCÜ İLE İNATÇI KİRLERE SON

Aspiratör filtrelerinize iyice yerleşmiş inatçı lekeler varsa yağ sökücü ile hepsinden kurtulabilirsiniz. Spreyli şişelerde satılan yağ sökücülerden filtrelerin üzerine bolca püskürtün ve etkisini göstermesi için 5 dakika kadar bekleyin. Sonrasında sert bir fırça ile fırçalayın. En son üzerinden bulaşık deterjanlı bir sünger ile kimyasal maddeyi temizleyin ve bol su ile durulayın.

KARBONAT MUCİZESİ İŞE YARIYOR

Karbonatın temizlikte neler yapabileceğine inanamazsınız. Birçok alanda olduğu gibi aspiratör filtreleri üzerinde de çok etkili! Büyük bir tencerede su kaynatın. Filtreyi tencereye yerleştirin ve suya bir çay bardağı karbonatı yavaş yavaş dökün. Karbonatlı suyun içinde filtreleri 10 dakika bekletin. Yağ ve kir fazlalığına göre daha fazla da bekletebilirsiniz. Daha sonra bir sünger yardımıyla suyun altında durulayın.

SODA KİRLERİN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLIYOR

Büyük bir tencerede su kaynatın. İçerisine iki şişe sodayı yavaş yavaş ilave edin. Aspiratör filtrelerini bu suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Yağların filtrelerden ayrıldığını gözlerinizle görebilirsiniz. Bu sebeple suyun rengi de değişir. Sonrasında filtreleri fırçalayıp su ile durulayabilirsiniz.

Aspiratör filtrelerini ve yüzeyini temizlerken elektronik kısımlarına su kaçırmamaya dikkat edin. Tek tek parçaları durulayın ve deterjan veya kimyasal maddelerden tamamen arındırmaya özen gösterin. Filtrelerinizi yerine takmadan önce iyice kuruduğundan mutlaka emin olun. Aksi takdirde aspiratörünüze zarar verebilirsiniz.

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