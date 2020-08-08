Aspirini çamaşır yıkarken kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bembeyaz sonuçlar için yapmanız gereken...

Genellikle ağrı kesici ve kan sulandırıcı olarak kullanılan aspirin sayesinde çamaşırlarınız ilk günkü beyazlığına kavuşabilir. Bugüne kadar denediğiniz bütün yöntemleri unutun. Birkaç tablet aspirinin çamaşırlarınız üzerindeki etkisine inanamayacaksınız. İşte aspirin ile çamaşır beyazlatma yöntemleri…
Aspirin asidik bir yapıya sahip olduğu için en inatçı lekeleri bile ortadan kaldırabilir. Eğer hafif lekeli çamaşırlarınızı temizlemek istiyorsanız makinenize aspirin ekleyebilirsiniz. Her bir kilo çamaşır için deterjan gözüne bir adet aspirin kullanmanız yeterli olur. Böylelikle aspirin ile yıkadığınız çamaşırlar eski görünümlerine kavuşur.
Deterjanların çıkaramadığı inatçı lekeler ve grileşen beyaz çamaşırlar için bugüne kadar ne yaptıysanız sonuç alamamış olabilirsiniz. Hiç ihtimal vermeyeceğiniz ve sağlık sektöründe kullanılan aspirin bu kez çamaşırlarınızı bembeyaz yapacak. Yapmanız gerekenler ise çok basit. İşte ihtiyacınız olanlar;
5 adet aspirin
Yapılışı:
Sonrasında kıyafetlerinizi bu suya tamamen batırın.
Gece boyunca bekletin. Etkili olabilmesi için en az 8 saat beklettiğinizden emin olun.
Gece boyunca aspirinli suda beklettiğiniz çamaşırlarınızı makineye atın ve normal bir şekilde yıkayın.
Kıyafetlerinizde kan lekesi varsa dikkat etmeniz gereken şey, soğuk su kullanmaktır. Çünkü sıcak su kan içindeki proteinleri harekete geçirerek kumaşa iyice yerleşmesini sağlar ve leke daha zor çıkar. Bu nedenle kan lekeleri için sıcak sudan kaçının ve aspirinleri soğuk suda eritin. Ardından kıyafetlerinizi bu suya batırın.
Kıyafetlerinizi iyice ıslatmaya özen gösterin. Aspirini ezerek direkt lekenin üstünü ovalayabilirsiniz. Birkaç saat aspirinli suda beklettiğiniz kıyafetlerinizi her zamanki şekilde makinede yıkayın.
Kurumuş kan lekelerinin bir anda ortadan kaybolma ihtimali çok düşüktür. Ancak bu işlemi birkaç kez tekrarladığınızda zaman içinde lekeler solacak ve bir süre sonra da tamamen kaybolacaktır.
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