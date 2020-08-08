Aspirini çamaşır yıkarken kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bembeyaz sonuçlar için yapmanız gereken...

Genellikle ağrı kesici ve kan sulandırıcı olarak kullanılan aspirin sayesinde çamaşırlarınız ilk günkü beyazlığına kavuşabilir. Bugüne kadar denediğiniz bütün yöntemleri unutun. Birkaç tablet aspirinin çamaşırlarınız üzerindeki etkisine inanamayacaksınız. İşte aspirin ile çamaşır beyazlatma yöntemleri…

MAKİNENİZİN DETERJAN GÖZÜNE ASPİRİN EKLEYİN

Aspirin asidik bir yapıya sahip olduğu için en inatçı lekeleri bile ortadan kaldırabilir. Eğer hafif lekeli çamaşırlarınızı temizlemek istiyorsanız makinenize aspirin ekleyebilirsiniz. Her bir kilo çamaşır için deterjan gözüne bir adet aspirin kullanmanız yeterli olur. Böylelikle aspirin ile yıkadığınız çamaşırlar eski görünümlerine kavuşur.

İNATÇI LEKELER İÇİN ÇAMAŞIRLARINIZI ASPİRİNLİ SUDA BEKLETİN

Deterjanların çıkaramadığı inatçı lekeler ve grileşen beyaz çamaşırlar için bugüne kadar ne yaptıysanız sonuç alamamış olabilirsiniz. Hiç ihtimal vermeyeceğiniz ve sağlık sektöründe kullanılan aspirin bu kez çamaşırlarınızı bembeyaz yapacak. Yapmanız gerekenler ise çok basit. İşte ihtiyacınız olanlar;

5 adet aspirin

2 litre su

Yapılışı:

Aspirinleri sıcak suyun içerisinde eritin. Daha kolay çözünmesi için suya atmadan önce aspirinleri ezebilirsiniz.