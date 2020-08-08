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Aspirini çamaşır yıkarken kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bembeyaz sonuçlar için yapmanız gereken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Beyaz çamaşırlar yıkandıkça maalesef grileşir. Solmuş ve rengi atmış kıyafetleri de giymek istemeyiz. Durum böyle olunca da çamaşırlarımızı beyazlatabilmek için türlü türlü yol deneriz. Çamaşır suyu, deterjanlar… Ancak bir kere grileşen çamaşırları eski haline getirmek oldukça zordur. İşte tam da bu noktada aspirin mucizevi bir şekilde imdadımıza yetişiyor. Aspirin sayesinde çamaşırlardaki bütün lekeler çıkıyor ve eskisi gibi bembeyaz oluyor!

Aspirini çamaşır yıkarken kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bembeyaz sonuçlar için yapmanız gereken...

Genellikle ağrı kesici ve kan sulandırıcı olarak kullanılan aspirin sayesinde çamaşırlarınız ilk günkü beyazlığına kavuşabilir. Bugüne kadar denediğiniz bütün yöntemleri unutun. Birkaç tablet aspirinin çamaşırlarınız üzerindeki etkisine inanamayacaksınız. İşte aspirin ile çamaşır beyazlatma yöntemleri…

MAKİNENİZİN DETERJAN GÖZÜNE ASPİRİN EKLEYİN

Aspirin asidik bir yapıya sahip olduğu için en inatçı lekeleri bile ortadan kaldırabilir. Eğer hafif lekeli çamaşırlarınızı temizlemek istiyorsanız makinenize aspirin ekleyebilirsiniz. Her bir kilo çamaşır için deterjan gözüne bir adet aspirin kullanmanız yeterli olur. Böylelikle aspirin ile yıkadığınız çamaşırlar eski görünümlerine kavuşur.

İNATÇI LEKELER İÇİN ÇAMAŞIRLARINIZI ASPİRİNLİ SUDA BEKLETİN

Deterjanların çıkaramadığı inatçı lekeler ve grileşen beyaz çamaşırlar için bugüne kadar ne yaptıysanız sonuç alamamış olabilirsiniz. Hiç ihtimal vermeyeceğiniz ve sağlık sektöründe kullanılan aspirin bu kez çamaşırlarınızı bembeyaz yapacak. Yapmanız gerekenler ise çok basit. İşte ihtiyacınız olanlar;

  • 5 adet aspirin

  • 2 litre su

Yapılışı:

  • Aspirinleri sıcak suyun içerisinde eritin. Daha kolay çözünmesi için suya atmadan önce aspirinleri ezebilirsiniz.

  • Sonrasında kıyafetlerinizi bu suya tamamen batırın.

  • Gece boyunca bekletin. Etkili olabilmesi için en az 8 saat beklettiğinizden emin olun.

  • Gece boyunca aspirinli suda beklettiğiniz çamaşırlarınızı makineye atın ve normal bir şekilde yıkayın.

  • Çamaşırlarınız tüm lekelerinden arınacak ve ilk günkü gibi bembeyaz olacak!

    • KAN LEKELERİ İÇİN KESİN ÇÖZÜM

    • Kıyafetlerinizde kan lekesi varsa dikkat etmeniz gereken şey, soğuk su kullanmaktır. Çünkü sıcak su kan içindeki proteinleri harekete geçirerek kumaşa iyice yerleşmesini sağlar ve leke daha zor çıkar. Bu nedenle kan lekeleri için sıcak sudan kaçının ve aspirinleri soğuk suda eritin. Ardından kıyafetlerinizi bu suya batırın.

    • Kıyafetlerinizi iyice ıslatmaya özen gösterin. Aspirini ezerek direkt lekenin üstünü ovalayabilirsiniz. Birkaç saat aspirinli suda beklettiğiniz kıyafetlerinizi her zamanki şekilde makinede yıkayın.

    • Kurumuş kan lekelerinin bir anda ortadan kaybolma ihtimali çok düşüktür. Ancak bu işlemi birkaç kez tekrarladığınızda zaman içinde lekeler solacak ve bir süre sonra da tamamen kaybolacaktır.

    • Aynı anda çok fazla leke çıkarıcı maddeyi kullanmaktan kaçının. Çünkü bu şekilde kumaşınızı zayıflatabilir ve deforme edebilirsiniz. Sadece sabırlı olun ve istediğiniz sonucu alana kadar aynı yöntemi sürekli olarak uygulayın.
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