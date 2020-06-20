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Aspirini yüzünüze sürdüğünüzde mucizevi sonuçlar alacaksınız! İnanılmaz...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Aspirin, geleneksel bir cilt bakım malzemesidir. Uzun yıllardan bu yana cilt sağlığı için kullanılan aspirin, yüzünüzün harika görünmesini sağlayabilir. Özellikle akne ve leke problemi yaşıyor ya da yağlı cildinizden dolayı mutsuz oluyorsanız, bu yazıyı mutlaka incelemelisiniz!

Aspirini yüzünüze sürdüğünüzde mucizevi sonuçlar alacaksınız! İnanılmaz...

Salisilik asit ve benzoil peroksit gibi bileşenleri yapısında barındıran aspirinin, cildi tedavi edici bir özelliği vardır. Reçetesiz satılan aspirin ile cildiniz pürüzsüz, parlak ve daha sağlıklı olabilir.

ASPİRİNİN ÖZELLİKLERİ

Aspirin genellikle ağrı kesici olarak bilinir. Yapısında salisilik asit bulunur ve bu bileşen anti-akne özelliğine sahiptir. Bu da demek oluyor ki, aspirini cilt sağlığınız için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Yalnızca akne tedavisi için değil, pek çok cilt problemini yok etme konusunda da oldukça başarılıdır. Salisilik asidin cilt üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aşırı yağ üreten cildin yağ dengesini sağlar, ciltteki fazla nemi alır ve cilt lekelerine karşı savaşır. Bunlara ek olarak, ölü cilt hücrelerini iyi bir şekilde temizler. Aspirinin cilt üzerinde anti-inflamatuar etkilerinin olduğu da bir gerçektir. Bu yüzden cilt kanserine karşı koruma sağlar ve cilt kanseri nedeniyle ortaya çıkan inflamasyonu azaltır.

Çok yönlü olmasıyla öne çıkan aspirin maskesi, siyah noktaları temizlemek için de ideal bir karışımdır. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre aspirin maskesi, güneş yanığı nedeniyle meydana gelen şişkinlikleri azaltma konusunda etkilidir.

ASPİRİN MASKESİ NASIL YAPILIR?

Aspirini direkt olarak cildinize uygulamalısınız. Ayrıca, aspirini yutmak aynı etkiyi göstermez. Çünkü cildinize temas etmesi gerekir. Aspirin maskesi hazırlamak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

l Birkaç tablet aspirini toz haline getirin.
l Bir macun oluşturmak için aspirin tozunun üzerine bir yemek kaşığı ılık su ilave edin ve karıştırın.
l Yüzünüzü normal bir temizleyici ile yıkayıp kurulayın.
l Hazırladığınız aspirin macununu akneli bölgeye sürün. Maskeyi, cildiniz yağlı olduğu için yapıyorsanız yüzünüzün tamamına sürebilirsiniz.
l Ortalama on dakika bekleyin.
l Ilık su ile yüzünüzü arındırın.
l Son adımda ise yüzünüze bir nemlendirici losyon ya da krem uygulayabilirsiniz.

Akneden kurtulmak için bu işlemi haftada 3-4 defa tekrarlayabilirsiniz. Cildinizin yağ dengesini sağlamak veya leke tedavisi için aspirin maskesini haftada 2-3 defa yapmanız yeterli olacaktır.

Maskenin etkisi artırmak istiyorsanız, karışıma bazı malzemeler ilave edebilirsiniz. Örneğin, cildiniz yağlı ise bir çay kaşığı avokado püresi, akne nedeniyle bu maskeyi kullanacaksanız bir tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

BUNLARI UNUTMAYIN!

l Salisilik aside karşı alerjiniz varsa,
l Hamileyseniz,
l Emziriyorsanız,
l Aspirin kullanmayı engelleyen herhangi bir tıbbi durumunuz varsa,
l Cildinizde tahriş, iltihap, kesik, yara ve güneş yanığı varsa aspirin maskesini uygulamamalısınız.
Cildinizi ve genel sağlığınızı riske atmamak adına, maskeyi denemeden önce bir uzmana danışabilirsiniz.

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