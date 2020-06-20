Aspirini yüzünüze sürdüğünüzde mucizevi sonuçlar alacaksınız! İnanılmaz...

Salisilik asit ve benzoil peroksit gibi bileşenleri yapısında barındıran aspirinin, cildi tedavi edici bir özelliği vardır. Reçetesiz satılan aspirin ile cildiniz pürüzsüz, parlak ve daha sağlıklı olabilir.

ASPİRİNİN ÖZELLİKLERİ



Aspirin genellikle ağrı kesici olarak bilinir. Yapısında salisilik asit bulunur ve bu bileşen anti-akne özelliğine sahiptir. Bu da demek oluyor ki, aspirini cilt sağlığınız için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Yalnızca akne tedavisi için değil, pek çok cilt problemini yok etme konusunda da oldukça başarılıdır. Salisilik asidin cilt üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aşırı yağ üreten cildin yağ dengesini sağlar, ciltteki fazla nemi alır ve cilt lekelerine karşı savaşır. Bunlara ek olarak, ölü cilt hücrelerini iyi bir şekilde temizler. Aspirinin cilt üzerinde anti-inflamatuar etkilerinin olduğu da bir gerçektir. Bu yüzden cilt kanserine karşı koruma sağlar ve cilt kanseri nedeniyle ortaya çıkan inflamasyonu azaltır.

Çok yönlü olmasıyla öne çıkan aspirin maskesi, siyah noktaları temizlemek için de ideal bir karışımdır. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre aspirin maskesi, güneş yanığı nedeniyle meydana gelen şişkinlikleri azaltma konusunda etkilidir.