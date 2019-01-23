HABER

Astım atağı riski gençlerde daha yüksek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

Astım atağı riski gençlerde daha yüksek

Gençlerde astım atağı riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de Asthma UK kuruluşunun astım hastası 10 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, genç yetişkinlerin astım atağı nedeniyle acil yardım alma olasılığının, 60 yaşından büyüklerinkinden iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada ayrıca 18-29 yaş grubundaki astım hastalarının yüzde 67'sinin temel astım bakımı almadığı görüldü.

Temel bakım, astım eylem planı, yıllık değerlendirme ve solunum aleti tekniği kontrolünü içeriyor.

İngiliz Genel Pratisyenlik Kraliyet Kolejinden Profesör Helen Stokes-Lampard, astımın, her yaş grubunda ölüme sebebiyet verebilecek ciddi bir rahatsızlık olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya genelinde 235 milyon astım hastası bulunuyor.

PARTNERRenk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?Renk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?
Karacabey'de yaralı bulunan şahin bir daha uçamayacakKaracabey'de yaralı bulunan şahin bir daha uçamayacak
Bigalı Semih, Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldüBigalı Semih, Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
astım gençler

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...

Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Muhasebeci Özlem için istenen ceza belli oldu! 20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı

Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!

Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti

Eski 3. Kolordu Komutanı beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.