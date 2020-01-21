Astım nedir? Astım nedenleri nelerdir? Astım tedavisinde bunlara dikkat

“Astım ataklarla gelen kronik bir hastalık olduğu için onunla yaşamayı bilmek ve ilaçların düzenli kullanılması çok önemli. diyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, astım hastalığının kontrol altına alınmadığında hayatı kısıtladığını söyledi. Öyle ki astım tedavisinde devamlılık yakalanmadığında yaşanan astım atakları hastaların yürümesini, hareket etmesini bile engelleyebiliyor. Bu sebeple Dr. Ece, astımda düzenli tedavi ile yaşam olumsuz etkilemekten çıktığını söylüyor. Peki astım neden olur? Astım belirtileri nelerdir? Astım tedavisinde önemli noktalar nelerdir? İşte astım ile ilgili merak edilen tüm bu soruların cevabı...

ASTIM NEDEN OLUR?

Astım, solunum yollarının mikrobik olmayan bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle ataklar halinde daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır. Toz, duman, koku gibi uyaranlar öksürük, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi gibi yakınmalara yol açar. Krizde hava yollarını saran kaslar kasılır, hava yollarının yüzeyleri iltihaplanıp şişmeye başlar, balgam oluşur. Tüm bu tepkimeler hava yollarının daha daralıp tahriş olmasına neden olur ve hırıltı, hışıltı ile kendini gösterir. Kalıtım, cinsiyet ve şişmanlık gibi kişisel risk faktörleri ve alerjen maruziyeti, sigara dumanı, hava kirliliği, mesleksel uyaran maruziyeti gibi çevresel risk faktörleri astım görülme olasılığını artırır. Ayrıca soğuk hava, mikrobik hastalıklar, aşırı yorgunluk ve psikolojik bozukluklar da astım şikayetlerini artırabilir.