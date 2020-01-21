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  4. Astım nedir? Astım nedenleri nelerdir? Astım tedavisinde bunlara dikkat

Astım nedir? Astım nedenleri nelerdir? Astım tedavisinde bunlara dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Astım en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alıyor. Astım tedavisinde istikrar ise hastalar için büyük önem taşıyor. Çünkü astım tedavisinde devamlılık yakalandığında astım hastalığı yaşamı olumsuz etkileyen bir sorun olmaktan çıkıyor.

Astım nedir? Astım nedenleri nelerdir? Astım tedavisinde bunlara dikkat

“Astım ataklarla gelen kronik bir hastalık olduğu için onunla yaşamayı bilmek ve ilaçların düzenli kullanılması çok önemli. diyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, astım hastalığının kontrol altına alınmadığında hayatı kısıtladığını söyledi. Öyle ki astım tedavisinde devamlılık yakalanmadığında yaşanan astım atakları hastaların yürümesini, hareket etmesini bile engelleyebiliyor. Bu sebeple Dr. Ece, astımda düzenli tedavi ile yaşam olumsuz etkilemekten çıktığını söylüyor. Peki astım neden olur? Astım belirtileri nelerdir? Astım tedavisinde önemli noktalar nelerdir? İşte astım ile ilgili merak edilen tüm bu soruların cevabı...

ASTIM NEDEN OLUR?

Astım, solunum yollarının mikrobik olmayan bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle ataklar halinde daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır. Toz, duman, koku gibi uyaranlar öksürük, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi gibi yakınmalara yol açar. Krizde hava yollarını saran kaslar kasılır, hava yollarının yüzeyleri iltihaplanıp şişmeye başlar, balgam oluşur. Tüm bu tepkimeler hava yollarının daha daralıp tahriş olmasına neden olur ve hırıltı, hışıltı ile kendini gösterir. Kalıtım, cinsiyet ve şişmanlık gibi kişisel risk faktörleri ve alerjen maruziyeti, sigara dumanı, hava kirliliği, mesleksel uyaran maruziyeti gibi çevresel risk faktörleri astım görülme olasılığını artırır. Ayrıca soğuk hava, mikrobik hastalıklar, aşırı yorgunluk ve psikolojik bozukluklar da astım şikayetlerini artırabilir.

ASTIMIN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİSİ: KURU VE İNATÇI ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

Gülerken, ağlarken hatta derin nefes alırken bile kuru ve inatçı bir şekilde öksürüyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tüm bu belirtiler astım hastalığına işaret ediyor. Astımın en sık görülen belirtileri; nefes darlığı, hırıltılı nefes alıp verme, göğüs kafesinde sıkışma hissi, normal insanlara göre daha çabuk yorulma, hareket mesafesinde kısalma ve bazen de yukarıda belirtildiği gibi öksürüktür.

ASTIM TEDAVİSİNDE TAKİP ÇOK ÖNEMLİ

Astım tedavisinde; belirtilerin kontrol altına alınması, kişilerin normal aktivitelerini sorunsuz yapabilmeleri, astım ataklarının önlenmesi, akciğer fonksiyonlarının normal ya da normale yakın seviyelerde tutulması hedeflenir. Bu da tetikleyici risk faktörlerine maruziyetin ortadan kaldırılması ve astım tedavisinin düzenlenerek belirli aralıklarla takibi ile mümkün olur. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar kontrol edici ve nefes açıcı olmak üzere iki gruba ayrılır. Kontrol edici ilaçlar mikrobik olmayan iltihapı iyileştirir, etkileri uzun dönem düzenli kullanıldığında ortaya çıkar. Kortizon içeren ilaçlar, lökotrien sistemini etkileyen ilaçlar, uzun etkili beta agonist ilaçlar, teofilin ve anti-IgE bu grupta sayılır. Nefes açıcı ilaçlar ise kullanımdan hemen sonra etkilerini gösterir ve nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikayetlerde rahatlama sağlar. Bu grup ilaçlar, kısa etkili beta agonist ilaçlar, antikolinerjik ilaçlar ve teofilindir. Düzenli tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunda, astım yaşamı olumsuz yönde etkilemez. Buna karşılık eksik ya da düzensiz tedavi; astım hastalığının giderek ağırlaşması ile hava yollarında ve çevresinde oluşan geriye dönüşümsüz yeniden yapılanmaya neden olur.

ASTIM HASTALARI BUNLARI UNUTMAYIN!

İlaçları doktor kontrolünde kullanın.
Kontrollü egzersiz ve yürüyüş yapın.
Sigaradan uzak durun.
Hava kirliliği olan yaşam ortamlarından kaçının.

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