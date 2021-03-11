Astor Piazzolla kimdir? Google'dan Piazzola Doodle'ı...

Google’ın Astor Piazzolla’yı doodle yapmasının ardından milyonlarca kullanıcı arama motoru üzerinden Astor Piazzolla kimdir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. 71 yaşında hayatını kaybeden ünlü orkestra şefi Astor Piazzolla kısa sürede en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Peki, Astor Piazzolla kimdir? İşte, detaylar…

ASTOR PIAZZOLLA KİMDİR?

Tam adı Astor Pantaleon Piazzolla olan ünlü orkestra şefi 11 Mart 1921 yılında doğmuştur. Arjantinli olan Piazzolla iki yaşında New York’a yerleşerek 1937 yılına kadar burada yaşadı. 10 yaşındayken tango orkestralarının enstrümanı olan bandoneonu çalmaya başladı. Bale müzikleri, tango müzikleri, oda müzikleri, senfoniler gibi çeşitli dallarda beste yapsa da stilini hiç değiştirmedi.

1954 yılında eğitimi için Paris’e gitti. Bir yıl sonra Arjantin’e döndü ve bir 8’li kurdu. Tangoyu monotonluktan kurtarmak isteyen Piazzolla stilini kabul ettirmeyi başardı. O yılların iki popüler tango topluluğu için 200’ün üzerinde beste düzenledi. Kısa sürede ismi duyulan Piazzolla, film ve plak şirketleri, tiyatro toplulukları gibi yerlerden beste siparişleri aldı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı. Piazzolla 4 Temmuz 1992’de hayatını kaybetti.