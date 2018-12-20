HABER

Astronotlar uzaydan yeryüzüne iniş yaptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 16:49 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) Rus kozmonot ve astronotları taşıyan Rus Soyuz MS-09 uzay aracı Kazakistan’a güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Astronotlar uzaydan yeryüzüne iniş yaptı!

Sputnik'in haberine göre Görev Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, UUİ'den gelen Soyuz MS-09 uzay aracı bugün Kazakistan'a iniş yaptı. Uzay aracı Rus kozmonot Sergey Prokopyev, NASA'dan astronot Serena Aunon ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Aleksander Gerst'i getirdi.

2018-12-20T082924Z_747414917_RC11B6304000_RTRMADP_3_SPACE-STATION-CREW

Kozmonot ve astronotlar beraberlerinde Rus uzay ajansı Roscosmos ve soruşturmacıların Soyuz MS-09 uzay aracının yörünge modülünde bulunan mikroçatlağa yönelik incelemesi için kanıt taşıdı.

Ekim ayında Soyuz MS-10 roketinde yaşanan arızanın ardından Soyuz MS-11 roketi ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) insanlı uçuş gerçekleştirilmişti.

2018-12-20T080856Z_1097426817_RC1F93A56500_RTRMADP_3_SPACE-STATION-CREW

UUİ'de şimdi Soyuz MS-10'la taşınan Rus kozmonot Oleg Kononenko, NASA'dan astronot Anne McClaine ve Kasana Uzay Ajansı'ndan David Saint Jacques bulunuyor.

Kozmonotlar aralık ayı sonunda uzay aracındaki deliği incelemek için uzay yürüyüşü yapmış ve numune olarak mikroçatlağın dışından 3 parça almıştı.

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Ruhani: ‘ABD’nin Ambargosu Terörist Bir Eylem’Ruhani: ‘ABD’nin Ambargosu Terörist Bir Eylem’
HDP’den ABD’nin Çekilme Kararına DestekHDP’den ABD’nin Çekilme Kararına Destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Soyuz uzay iniş yaptı kozmonot

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar etti!

Ortadoğu'da yangın başladı: Saldırgan olacağız!

Ortadoğu'da yangın başladı: Saldırgan olacağız!

Ünlü instagram fenomeni herkesi böyle kandırmış!

Yüzbinleri kandırmış! Detayı görebildiniz mi?

Trump'tan yeni açıklama: Sürpriz değil

Trump'tan yeni açıklama: Sürpriz değil

Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu (Listede Türkiye de var)

Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu (Listede Türkiye de var)

Havalimanında uçuşlar İHA'lar yüzünden durduruldu

Havalimanında uçuşlar İHA'lar yüzünden durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.