Astronotlar uzaydan yeryüzüne iniş yaptı!

Sputnik'in haberine göre Görev Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, UUİ'den gelen Soyuz MS-09 uzay aracı bugün Kazakistan'a iniş yaptı. Uzay aracı Rus kozmonot Sergey Prokopyev, NASA'dan astronot Serena Aunon ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Aleksander Gerst'i getirdi.

Kozmonot ve astronotlar beraberlerinde Rus uzay ajansı Roscosmos ve soruşturmacıların Soyuz MS-09 uzay aracının yörünge modülünde bulunan mikroçatlağa yönelik incelemesi için kanıt taşıdı.

Ekim ayında Soyuz MS-10 roketinde yaşanan arızanın ardından Soyuz MS-11 roketi ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) insanlı uçuş gerçekleştirilmişti.

UUİ'de şimdi Soyuz MS-10'la taşınan Rus kozmonot Oleg Kononenko, NASA'dan astronot Anne McClaine ve Kasana Uzay Ajansı'ndan David Saint Jacques bulunuyor.

Kozmonotlar aralık ayı sonunda uzay aracındaki deliği incelemek için uzay yürüyüşü yapmış ve numune olarak mikroçatlağın dışından 3 parça almıştı.

