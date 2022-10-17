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ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! En yeni, güzel, anlamlı ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajları

17.10.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astsubaylar Günü mesajları, 17 Ekim tarihinde kutlanan bu özel gün sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla bu güne dikkat çekiyor. Biz de en yeni, güzel, anlamlı ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. İşte sosyal medya hesaplarınızda ve WhatsApp ile Telegram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz resimli Astsubaylar Günü mesajları...

ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! En yeni, güzel, anlamlı ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajları

Astsubaylar Günü mesajları, yeni, güzel, anlamlı ve resimli seçenekleriyle 17 Ekim 2022 Pazartesi günü internette yerini aldı. Bilindiği üzere Dünya Astsubaylar Günü Dünya genelinde17 Ekim'de, çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. En yeni, güzel, anlamlı ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. resimli Astsubaylar Günü mesajları ve detaylar haberimizde...

RESİMLİ ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan astsubaylarımızın, Astsubaylar Günü kutlu olsun.

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Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapan astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlarım.

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Emekli olan astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Günü'nü yürekten kutluyoruz. Hali hazırda görevde olan Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

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Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve ülkemizin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

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Astsubay astsubaylar günü
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