ASUS, CES 2020’de Yeni ZenWiFi Çözümlerini Tanıttı

ZenWiFi AX (XT8)

ZenWiFi AX, WiFi sisteminde yüksek performans ve 510 m2’ye kadar kapsama alanı sunmak için birlikte çalışan iki adet WiFi 6 router bulunuyor. Sistem, bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandıyla toplam 6600 Mbps’ye kadar hız sağlıyor. Bu da WiFi 5 destekli ve üç bantlı bir router’dan ortalama 2,2 kat daha yüksek hız anlamına geliyor.

İki ZenWiFi AX düğümü özel 4x4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. Sisteme bağlı istemciler ise gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarına sahip olabiliyor. MU-MIMO ve OFDMA gibi özellikler sayesinde ağdaki WiFi 6 uyumlu tüm cihazlar gelişmiş bant genişliğine ve düşük gecikme sürelerine sahip oluyor. ZenWiFi AX router paketindeki ilk router’a yapılan ayarlar diğerine de otomatik olarak aktarılıyor.

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Özel anten tasarımı, izole edilmiş iç yapı ve AiRadar 2.0 hüzmeleme teknolojisi ile ZenWiFi AX geniş kapsama alanı sunarak ve her cihaza güçlü sinyal sunabiliyor. ZenWiFi AX düğümlerinde WAN için yüksek hız sağlayan 2.5 Gigabit Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. İkinci ZenWiFi düğümü otomatik bir anahtar ile WAN veya LAN bağlantısını kullanabiliyor.