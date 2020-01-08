ASUS, CES 2020’de Yeni ZenWiFi Çözümlerini Tanıttı

ZenWiFi AX (XT8)
ZenWiFi AX, WiFi sisteminde yüksek performans ve 510 m2’ye kadar kapsama alanı sunmak için birlikte çalışan iki adet WiFi 6 router bulunuyor. Sistem, bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandıyla toplam 6600 Mbps’ye kadar hız sağlıyor. Bu da WiFi 5 destekli ve üç bantlı bir router’dan ortalama 2,2 kat daha yüksek hız anlamına geliyor.
İki ZenWiFi AX düğümü özel 4x4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. Sisteme bağlı istemciler ise gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarına sahip olabiliyor. MU-MIMO ve OFDMA gibi özellikler sayesinde ağdaki WiFi 6 uyumlu tüm cihazlar gelişmiş bant genişliğine ve düşük gecikme sürelerine sahip oluyor. ZenWiFi AX router paketindeki ilk router’a yapılan ayarlar diğerine de otomatik olarak aktarılıyor.
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Özel anten tasarımı, izole edilmiş iç yapı ve AiRadar 2.0 hüzmeleme teknolojisi ile ZenWiFi AX geniş kapsama alanı sunarak ve her cihaza güçlü sinyal sunabiliyor. ZenWiFi AX düğümlerinde WAN için yüksek hız sağlayan 2.5 Gigabit Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. İkinci ZenWiFi düğümü otomatik bir anahtar ile WAN veya LAN bağlantısını kullanabiliyor.
ZenWiFi AX sisteminde güvenlik özelliklerine de yer veriliyor. Router’ın kullanım süresi boyunca ücretsiz olan, Trend Micro destekli AiProtection Pro, düzenli güncellemeler alıyor. Kullanıcılar aktivite arayüzünden nelere bakıldığını görebiliyor, ebeveyn kontrolü için belirli saatlerde internet bağlantısını sınırlayabiliyor.
ZenWiFi AC (CT8)
ZenWiFi AC kitinde yer alan iki AC3000 router ile toplamda 3000 Mbps’ye kadar veri hızlarına ulaşılabiliyor. ZenWiFi AX modelindeki özel anten tasarımını kullanan ZenWiFi AC’nin iç kısmında dört anten dik, iki anten ise çapraz konumda duruyor. Antenler uygun aralıkta yerleştirilebiliyor ve her yönde 500 m2’ye kadar kapsama alanı elde ediliyor. Yine ZenWiFi AX’de olduğu gibi, ZenWiFi AC router paketindeki ilk router’a yapılan ayarlar diğerine de otomatik olarak aktarılıyor.
ZenWiFi AC sistemindeki düğümlerin her biri dört çekirdekli işlemcilere sahip. Router’ların arka tarafında bir adet Gigabit Ethernet WAN bağlantısı ve üç adet Gigabit Ethernet LAN bağlantısı bulunuyor. Ayrıca bir adet USB 3.1 Gen 1 girişi de bulunuyor.
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Güncel ASUS web arayüzünü veya iOS ve Android için ASUS Router uygulamasını indirerek ağı kontrol etmek mümkün. Kullanıcılar ZenWiFi ağlarındaki tüm düğümleri üç adımda kurabiliyor. Kullanıcılar ayrıca hata tespiti, trafik takibi ve ağ optimizasyonu gibi işlemleri telefonlarından ya da tarayıcı üzerinden gerçekleştirebiliyor.
ZenWiFi AC sistemi de kullanım ömrü boyunca ücretsiz olan, Trend Micro destekli AiProtection Pro ile korunuyor. Kitteki önlemlere ek olarak ebeveynler de internette geçirilecek zaman için kendi kısıtlamalarını getirebiliyor.
ZenWiFi Voice
Yeni tanıtılan ZenWiFi Voice, Amazon Alexa sesli asistan özelliğini sunuyor. Üst tarafında dokunmaya duyarlı ses düğmeleri ve orta kısımda kullanıcıyı dinleyip sesli komutları işlediğini gösteren üç renkli LED ışık şeridi yer alan ürün kullanışlı bir arayüze sahip. AiMesh teknolojisini destekleyen ZenWiFi Voice modelini, tek başına ya da AiMesh özellikli cihazlardan oluşan daha büyük bir ağın bir parçası olarak kullanmak mümkün. Ayrıca kullanıcılar bu ürünü menzil artırma modunda kablosuz router’ların sinyal gücünü artırmak için de değerlendirebiliyor.
ZenWiFi Voice çift bant AC1300 tek başına kullanıldığında kablosuz cihazlara ve Amazon Alexa hizmetine hızlı bağlantı sunuyor. Toplamda 1300 Mbps WiFi 5 hıza ulaşan ZenWiFi Voice, çok kullanıcılı MIMO desteği sayesinde bağlı her cihaza özel sinyal gönderebiliyor.
ZenWiFi Voice’in üzerindeki stereo 3,5 mm jaka başka hoparlör sistemleri bağlayarak müziği, üzerinde çıkış olan herhangi bir cihazdan çalıştırmak da mümkün.
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