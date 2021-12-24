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Asus'dan Vivobook S14 adımı: İşte fiyatı

24.12.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asus’un Vivobook serisine eklediği yeni modeli Vivobook S14'in (S435) satışa sunulduğu aktarıldı. Vivobook S14, Intel'in 11. Nesil işlemcisiyle destekleniyor. İşte Asus Vivobook S14'ün (S435) fiyatı...

Asus'dan Vivobook S14 adımı: İşte fiyatı

Bilgisayar dünyasında pek çok farklı firma yer alıyor. Örneğin, Apple, HP, Dell ve Asus gibi firmalar bilgisayar sevkiyatı gerçekleştiriyor. Bu firmalardan biri olan Asus, yapılan açıklamaya göre şimdi ise Vivobook serisine eklediği yeni Vivobook S14 (S435) modeli için satış odaklı bir adım attı.

ASUS VIVOBOOK S14'İN (S435) ÖZELLİKLERİ

Asus'un açıklamasına göre, Intel'in 11. Nesil işlemcisiyle güçlendirilen Vivobook S14, WiFi Master teknolojisi, Iris Xe grafik kartı ve WiFi 6 ile geliyor. 14 inçlik modelin 1.3 kg ağırlığa ve 15.99 inceliğe sahip olduğu aktarılıyor. Asus, cihaz için "ortalama dört cep telefonu ağırlığında" diyor. Bunun yanı sıra Asus WiFi SmartConnect teknolojisini kullandığı söylenen Vivobook S14, 67 Wh gücündeki piliyle 17 saatlik pil ömrü sunduğu iddiasında bulunuyor. Ayrıca NumberPad 2.0 teknolojisi ve Akıllı Performans Teknolojisi (AIPT) gibi bazı detayların da mevcut olduğu ifade ediliyor.

İŞTE FİYATI

Nefti yeşili rengi bulunan Asus Vivobook S14'ün 8999 TL’den başlayan fiyatlara sahip olduğu bilgisi aktarılıyor.

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