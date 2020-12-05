Asus’tan yeni dizüstü bilgisayar; Zenbook Flip 13

CES öncesinde OLED ekranlı ve yeni Intel 11.Nesil işlemcili dizüstü bilgisayarlarını duyuran ASUS, Intel’in son nesil işlemcili yeni model taşınabilir dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya devam ettiğini duyurdu. Asus ve Intel iş birliğinin önemine vurgu yapan yetkililer, son dönemde rekabetin oldukça arttığı işlemci pazarında Intel’in geliştirdiği en yeni teknolojileri en hızlı satışa sunabilen marka konumunda olduklarını aktardı.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, “Bu yılki dizüstü bilgisayar serisi, en son teknolojiyi, kullananların parmaklarının ucuna getirerek onlar için yeni deneyimler yaratıyor. Yeni 11.Nesil cihazlar en yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojileri ile güçlendirildi. Bu sayede inanılmaz yenilikler sunarak kullanıcıların cihazlarıyla ilişki kurma şeklini değiştiriyoruz” denildi.

ZENBOOK FLİP 13 ÖZELLİKLERİ



Intel 11.Nesil işlemciye sahip modeller arasında verilen Zenbook Flip 13 modelinin yalnızca 13,9 mm inceliğinde ve 1,3 kg hafifliğinde olduğu belirtilirken, aynı zamanda modelin dayanıklı, hassas tasarımlı olduğu aktarıldı. 360° katlanabilen ErgoLift menteşesinin, dizüstü bilgisayarın tablet, stand ve çadır modlarında veya bunların arasındaki herhangi bir konumda kullanılmasına olanak tanıdığı aktarıldı.