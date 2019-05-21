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Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 15 Haziran'da Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 15 Haziran'da Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Duşanbe'de 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak zirveyi izlemek isteyen basın mensupları, "http://www.cicasummit2019.tj/" adresindeki akreditasyon formunu dolduracak.

Basın mensupları çalıştıkları kurumdan alacakları yazı ve beraberlerinde getirecekleri ekipmanların listesiyle birlikte 25 Mayıs'a kadar "cicasummit2019@mfa.tj" e-posta adresine iletecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Duşanbe

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