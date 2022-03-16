Asyalı kadınların cilt sırrı: Mucizevi etkili nar sirkesi

Asyalı kadınların ciltlerine gösterdikleri önem ve bakım tarifleri tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Porselen gibi sağlıklı cilde sahip olan Asyalı kadınlar cilt bakımlarını her gün aksatmadan yapıyorlar. Bu rutinlerinde doğal ürünleri tercih ediyorlar. Doğal ürünler arasında birçok faydası olduğu bilinen nar sirkesi de bulunuyor. Kış aylarında sevilerek tüketilen nar hem vücut sağlığı hem de cilt sağlığı için önemli bir yer oluşturuyor. Nar tanelerinden elde edilen nar sirkesinin içinde birçok vitamin ve mineral bulunuyor. Bu sebeple Asyalı kadınların güzellik sırları arasında yer alıyor.

NAR SİRKESİNİN SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

• Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan nar, uzun süre tok tutma özelliğiyle biliniyor.

• Bağışıklığı güçlendiriyor.

• Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlıyor ve böylece kabız ve ishal gibi sorunların önüne geçiyor.

• Zayıflamak isteyenler için ideal bir besin olarak öne çıkıyor.

• Fenolik bileşenler bakımından zengin olan nar sirkesi, vücuttaki virüs ve bakterileri işlevsiz hale getiriyor.

• Kanda besinlerden kaynaklı biriken iltihaplı hücreleri idrar yoluyla atmaya yardımcı oluyor.

• Kanserli hücrelerin çoğalmasının önüne geçiyor ve böylece kanser hastalıklarının yaşanma riskini de ortadan kaldırıyor.

• C ve E vitaminleri bakımından zengin olan nar sirkesi, cilt katmanı olan dermis tabakasının deforme olmasını engelliyor.

• Aşırı gözenek oluşmasını önlüyor.

• İçerdiği antioksidan maddeleri sayesinde hücrelerin dinç ve genç kalmasını sağlıyor.

• Kas ve kemiklerdeki romatizma yani iltihaplanmanın önüne geçiyor.

• Kan yapıcı bir besin olan nar sirkesi, demir eksikliğini önlüyor.

• Sabah bir kaşık tüketilen nar sirkesi mide asidini dengeliyor.

NAR SİRKESİ NASIL TÜKETİLMELİ

Uzmanlar, sabahları aç karnına bir su bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı nar sirkesi eklenerek tüketilmesini tavsiye ediyor. Bir su bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı nar sirkesi ve bir iki damla limon ilave ederek de tüketebilirsiniz.

NAR SİRKESİ NASIL YAPILIR?

• Olgunlaşmış narları iyice yıkayın ve kabuklarını soyup tanelerini ayıklayın.

• Ayıkladığınız narları cam bir kavanozun içine koyun ve tahta bir kaşık yardımıyla ezin.

• Ezilen narların üzerine biraz su ve bir yemek kaşığı doğal tuz ilave edin.

• Ardından cam kavanozun üzerini bir bezle örtün.

• Hızlı mayalanması için elma ya da doğal üzüm sirkesi kullanabilirsiniz.

• Cam kavanozu 2 ay boyunca karanlık bir yerde bekletin.

• Son olarak süzgeçten geçirerek posasını atın ve yeniden bir cam kavanoza koyarak kullanın.



