ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 9-10 Nisan ATA AÖF soru cevapları yayınlandı mı? ATA AÖF tarafından yapılan bahar dönemi sınavlarına giriş yapan öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin konuyla ilgili araştırma yapıyor. Sınavda adaylara her bir ders için 20 soru soruluyor. Sınavlar 10 Nisan'da tamamlanacak ve alınan notlar yıl sonu sınavlarına etki edecek.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz duyurulmuş değil. Sınav sonuçlarını http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulayabilirsiniz.

ATA AÖF SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Sınavda çıkan soru ve cevaplarla ilgili tarih bilgisi verilmedi. Ancak sınavın tamamlanmasından birkaç gün sonra soru ve cevapların açıklanacağı düşünülüyor.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.



