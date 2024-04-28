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  4. Kulislerde dolaşan bu iddia dikkat çekti: ‘CHP'ye 6-7 vekil daha katılabilir’

Kulislerde dolaşan bu iddia dikkat çekti: ‘CHP'ye 6-7 vekil daha katılabilir’

28.04.2024 09:28
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Yerel seçim sonuçlarının siyaset kulislerindeki etkisi devam ediyor. Seçimlerden büyük bir zaferle ayrılan CHP'ye 6-7 milletvekilinin daha katılabileceği iddia edildi. CHP’ye son olarak geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den 5 ay önce istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, katılmıştı.

Kulislerde dolaşan bu iddia dikkat çekti: ‘CHP'ye 6-7 vekil daha katılabilir’

CHP’de hareketli günler sürüyor. Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’ye geçtiğimiz hafta İYİ Parti’den yaklaşık 5 ay önce istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu katıldı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP’nin yeni dönemde bir 'çekim merkezi' olacağını söyleyen partililer, katılımların devam edeceğini vurguluyor.

İYİ Parti, DEVA Partisi gibi muhalefet partilerindeki milletvekilleri arasından beklenen yeni katılımların 6-7 milletvekilini bulabileceği kulislerde konuşuluyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
transfer Milletvekili CHP
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