Ata Emre Akman'ın acılı ailesinden yürek burkan sözler: 'Kendi çocuğumu koruyamadım...'

Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, bir siparişini teslim ettikten sonra motosikletine binmek üzereydi. 17 yaşındaki E.Ö., Akman'ın yolunu kesti. 6 suç kaydı bulunan E.Ö. Akman'ı defalarca bıçaklayarak katletmişti. Akman'ın emekli albay babası NOW TV'ye konuştu.

"KENDİ ÇOCUĞUMU KORUYAMADIM"

Akman’ın babası emekli albay Erol Akman, “40 yıl üniforma giydim. 25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin bile burnu kanamadı. Ama ben kendi çocuğumu koruyamadım." ifadelerini kullandı.

Ata Emre Akman'ın annesi ise "Ata geçen sene tek başına 11 ülke dolaştı. Ama burada öldü demememiz gerekiyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.







