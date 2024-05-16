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Ata Emre Akman'ın acılı ailesinden yürek burkan sözler: 'Kendi çocuğumu koruyamadım...'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.05.2024 09:52
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Balıkesir'de bir zincir restoranda harçlığını çıkarmak için kurye olarak görev yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, daha önceden 6 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Emekli albay olan Akman'ın babasının yaptığı açıklamalar yürekleri burktu.

Ata Emre Akman'ın acılı ailesinden yürek burkan sözler: 'Kendi çocuğumu koruyamadım...'

Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, bir siparişini teslim ettikten sonra motosikletine binmek üzereydi. 17 yaşındaki E.Ö., Akman'ın yolunu kesti. 6 suç kaydı bulunan E.Ö. Akman'ı defalarca bıçaklayarak katletmişti. Akman'ın emekli albay babası NOW TV'ye konuştu.

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"KENDİ ÇOCUĞUMU KORUYAMADIM"

Akman’ın babası emekli albay Erol Akman, “40 yıl üniforma giydim. 25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin bile burnu kanamadı. Ama ben kendi çocuğumu koruyamadım." ifadelerini kullandı.

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Ata Emre Akman'ın annesi ise "Ata geçen sene tek başına 11 ülke dolaştı. Ama burada öldü demememiz gerekiyor." diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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