HABER

Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4.

Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği çerçevesinde düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.
Başkan Alinur Aktaş, 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Instagram Fotoğraf Yarışması’nda seçici kurul üyeleri olan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa FotoFest Koordinatörü Murat Başlar, BUFSAD Başkanı Serpil Yavaş, BUFSAD Üyesi Bahar Borazan ve Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’i ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette, yarışmada dereceye giren fotoğraf sahipleri de hazır bulundu. 19-21 Temmuz tarihleri arasında çekilen ve 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ni anlatan 400 fotoğraftan 9’u para ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmanın birincisi olan Muammer İrtem’e 3000, ikincisi olan Ahmet Turan’a 2000 ve üçüncüsü olan Serdar Kıran’a da 1000 TL’lik hediye çeklerini teslim etti. Yarışmada mansiyon alan Halit Bozkuş, Senol Sevim, Mustafa Kılıç, Ümit Özgüler, Nebiha Bacıoğlu ve Ahmet Turan da 250’şer TL’lik para ödülüne lâyık görüldü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ni her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Keles-Kocayayla’da düzenlenen etkinliğin unutulmaz anlara neden olduğunu, Osmanlı’nın doğduğu ve vücut bulduğu toprakların Türk dünyası için önemini bildiklerini ve bu kültürü sağlıklı şekilde geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İnşallah önümüzdeki yıllarda çalışmalarımızı yaygınlaştırarak sürdüreceğiz” dedi. Konuşmasında şenliğin önemli parçalarından bir tanesinin yaşanılan güzel anların fotoğraflanması olduğuna değinen Başkan Aktaş, “Bize 900 civarında başvuru oldu. Başvurulardan 500’e yakını ‘hashtag’ uyumlu olmadığı için elendi. 400 civarındaki fotoğraf değerlendirmeye alındı. Bunlardan en güzel 9 tanesi bugün ödüllendirildi”diye konuştu. Başkan Aktaş, etkinliğe katılan ve eserleriyle ayrı bir anlam oluşturan fotoğraf sahiplerine teşekkür etti.

Ata sporlarının en güzel kareleri ödüllendirildi

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
- İstanbul'da klasik otomobillerden 30 Ağustos konvoyu- İstanbul'da klasik otomobillerden 30 Ağustos konvoyu
Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandıZafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı! Seferler durdu

Son dakika! Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Büyük zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirtti

Böyle geldi, 'devamı haftaya' dedi!

Kapıkule'de değeri 91 milyon TL olan 455,5 kilogram eroin ele geçirildi

X-Ray taramasında ortaya çıktı! Değeri 91 milyon TL

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Çavuşoğlu açıkladı: Rusya güvence verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.