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Ataköy’de korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Ataköy’de bulunan bir halı sahanın soyunma odalarının ve kafeterya bölümünün bulunduğu alanda çıkan yangın korkuya neden oldu.Yangın, öğlen saatlerinde Ataköy’de bulunan bir halı saha da meydana geldi.

Ataköy’de bulunan bir halı sahanın soyunma odalarının ve kafeterya bölümünün bulunduğu alanda çıkan yangın korkuya neden oldu.
Yangın, öğlen saatlerinde Ataköy’de bulunan bir halı saha da meydana geldi. İddiaya göre, halı saha tadilat için bakım yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle soyunma odalarının ve kafeteryasının bulunduğu prefabrike yapıda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine hemen itfaiye ve polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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