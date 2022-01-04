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  4. Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

04.01.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de ailesine arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerekten evden ayrılan ve hemşireliğe ataması yapılan 23 yaşındaki genç, 5 gündür kayıplara karıştı.

Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine arkadaşlarımın gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Aradan geçen süre zarfında Yiğit’e ulaşamayan ailesi, telaşa kapılıp çocuklarını aramaya başladı.

5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Yiğit’in arkadaşlarına ve yakınlarına ulaşıp olumsuz haber alan aile, karakola giderek durumu ekiplere bildirdi. Polis ekipleriyle beraber etrafı arayan aile, geçen 5 günlük sürenin ardından çocuklarına ulaşamadı.

Kayıp genç için afiş hazırlayan aile farklı bölgelere asarak arama çalışmalarına devam ediyor.

İSTANBUL'A ATANMIŞ

Öte yandan Yiğit’in Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olduğu ve İstanbul’a atandığı öğrenildi. (İHA)


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