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Atari video oyun konseptli bir otel inşa edecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:43 | Son Güncelleme

80’li yılların efsanevi oyun konsolları ile video oyun endüstrisinde önemli bir yer edinen şirket, aldığı yanlış kararlar nedeniyle ağır zarara uğrayarak iflas etmek zorunda kalmıştı. Ancak markanın zihinlerdeki yeri hiçbir zaman kaybolmadı ve Atari markası el değiştirse de video oyun endüstrisi içinde kalmaya devam etti.

Atari video oyun konseptli bir otel inşa edecek

Oyun şirketi şimdi dünyanın farklı ülkelerinde, video oyun konseptine sahip oteller açacağını duyurdu. Bu otellerde video oyun turnuvaları düzenlenecek, oyun endüstrisinden temsilcilerin basın lansmanları gerçekleşecek veya misafirlerin video oyunlarıyla eğlenmeleri sağlanacak.

Oyun dünyasındaki ünlü imgelerle süslenerek oyun severlerin dikkatini çekecek şekilde tasarlanacak olan oyunlar Atari şirketinin turizm sektörüne giriş kapısı olacak.

Bu amaçla Atari Hotels isminde bir şirket kuran Atari, aynı zamanda atarihotels.com adresini de hayata geçirdi. İlk otelin 2020 yılında Phoneix’te açılması planlanırken ardından hızlı bir şekilde Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose ve Seattle’da da otellerin açılacağı vurgulanıyor.

Atari firması, 80’li yıllarda yakaladığı büyük başarının ardından hiç satmayacak oyunları milyonlarca adet üreterek büyük zarar etmişti. Ardından da satılmayan milyonlarca adet kutu oyununu New Mexico’da çöle gömdüğü iddia edilen Atari iflas açıklamıştı. Atari’nin elindeki milyonlarca kutu oyunu çöle gömme öyküsü ise bir şehir efsanesine dönüşmüştü.

Ancak, 2013 yılında video oyun meraklıları, bu şehir efsanesinin peşinden giderek toprağa gömülen oyunların yerini buldular. Bunun üzerine organize edilen büyük bir kazı operasyonu ile milyonlarca kutu oyunu topraktan çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Atari oyun konseptli otel

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