Atari video oyun konseptli bir otel inşa edecek

Oyun şirketi şimdi dünyanın farklı ülkelerinde, video oyun konseptine sahip oteller açacağını duyurdu. Bu otellerde video oyun turnuvaları düzenlenecek, oyun endüstrisinden temsilcilerin basın lansmanları gerçekleşecek veya misafirlerin video oyunlarıyla eğlenmeleri sağlanacak.

Oyun dünyasındaki ünlü imgelerle süslenerek oyun severlerin dikkatini çekecek şekilde tasarlanacak olan oyunlar Atari şirketinin turizm sektörüne giriş kapısı olacak.

Bu amaçla Atari Hotels isminde bir şirket kuran Atari, aynı zamanda atarihotels.com adresini de hayata geçirdi. İlk otelin 2020 yılında Phoneix’te açılması planlanırken ardından hızlı bir şekilde Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose ve Seattle’da da otellerin açılacağı vurgulanıyor.

Atari firması, 80’li yıllarda yakaladığı büyük başarının ardından hiç satmayacak oyunları milyonlarca adet üreterek büyük zarar etmişti. Ardından da satılmayan milyonlarca adet kutu oyununu New Mexico’da çöle gömdüğü iddia edilen Atari iflas açıklamıştı. Atari’nin elindeki milyonlarca kutu oyunu çöle gömme öyküsü ise bir şehir efsanesine dönüşmüştü.