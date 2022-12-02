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  4. Ataşehir'de polis, doğum yapan köpeği veterinere yetiştirdi

Ataşehir'de polis, doğum yapan köpeği veterinere yetiştirdi

02.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekibi, doğum yapmakta olan sahipli evcil bir köpeği, polis otosu öncülüğünde veterinere yetiştirdi. Yaşanan o anlar kameralara yansırken, polisin bu mücadelesi büyük takdir topladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre köpeği doğum yapan bir aile, veterinere gitmek isterken akşam iş çıkışı saatinde İstanbul trafiğine takıldı. Yoğun trafikte otomobil içerisinde köpeği doğum yapan ailenin yardımına Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Yunus” diye tabir edilen motorize ekipler yetişti. Zamanla yarışan ekipler, polis aracıyla yol açarak doğum yapan köpeğin veteriner kliniğine ulaşmasını sağladı. Köpeğin yavrularını sağlık bir şekilde dünyaya getirdiği öğrenildi. Öte yandan polisin bu mücadelesi büyük takdir topladı.

(İHA)

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