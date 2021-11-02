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  4. Ataşehir’de ters yönde giden motokuryenin metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada

Ataşehir’de ters yönde giden motokuryenin metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada

02.11.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de ters yönde seyir halinde olan motokurye ile caddeye çıkmaya çalışan otomobil çarpıştı. Kazada motosikletli kuryenin metrelerce havaya fırladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kartal Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre sokak üzerinde aşırı hızla ters yöne giren motosikletli kurye ile caddeye çıkmaya çalışan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANDI

Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ataşehir
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