Ataşehir’de açık hava konserleri devam ediyor

Ataşehir’de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programında bu hafta Faruk K., Manga ve Ah Canım Ahmet sahne alacak.

Watergarden İstanbul’da, açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programı kapsamında 25 Ekim Cuma günü Faruk K, 26 Ekim Cumartesi Manga, 27 Ekim Pazar günü Ah Canım Ahmet sahne alacak. Sevilen sanatçılar, birbirinden özel parçalarını havuzlu sahnede seslendirecek.

Aralık ayına kadar devam edecek konserler tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.



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