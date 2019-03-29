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Ataşehir’de parklara ‘acil durum’ butonu yerleştiriliyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

 ATAŞEHİR Belediyesi, vatandaşların güvenliğini sağlamak için parklara ‘acil durum butonları’ yerleştirdi.

Ataşehir’de parklara ‘acil durum’ butonu yerleştiriliyor 

İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR Belediyesi, vatandaşların güvenliğini sağlamak için parklara ‘acil durum butonları’ yerleştirdi. Bu uygulama ile 7 gün 24 saat izlenen parklarda çocukların artık güvenle oyun oynayabilmesi hedefleniyor.
Ataşehir Belediyesi, vatandaşların ve özellikle çocukların güvenliğini sağlamak için parklara kameralar ve acil durum butonları yerleştirdi. Kameralar Ataşehir’de ilk olarak iki pilot park seçilen Nazım Hikmet Parkı ve İçerenköy Meskenler Parkı’na kuruldu.
Parklar, belediye hizmet binasında bulunan bir merkezden izleniyor ve acil durumlarda anında müdahale ediliyor. Ayrıca parklarda bulunan ‘acil durum’ butonları sayesinde vatandaşlar merkeze görüntülü olarak ulaşıp, olumsuz durumları bildirebiliyorlar. Merkeze bildirilen olumsuz duruma göre parka zabıta, polis veya ambulans olay yerine yönlendiriliyor.

“ATAŞEHİR’İN PARKLARINI 7/24 TAKİP EDİYORUZ”
Uygulama ile ilgili bilgilendirme yapan Bilgi İşlem Müdürü Hasan Güneydaş, “Bu uygulama Emniyet Müdürlüğü ile ortak başlattığımız bir uygulama. Ataşehir’de 30 parkta sıkıntı yaşanabileceğini tespit ettik. Bununla ilgili olarak bir alt yapı çalışması yaptık. Şu an Ataşehir’de 2 parkımızda güvenlik kameralarımız ve acil durum butonlarımız var. Her parkta 3 tane acil durum butonu, 10 adet de güvenlik kamerası bulunuyor. Toplamda 20 adet kameramanız bulunuyor. Parkları 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Acil bir durumda uyarı butonlarına basarak vatandaşlar bizimle iletişime geçebiliyor. Biz de bu acil durumları değerlendirerek emniyet müdürlüğü, itfaiye ile ve ambulansla iletişime geçerek ekipleri olay yerine yönlendiriyoruz” dedi.

“ÇOCUĞUM PARKA DAHA RAHAT GELECEK”
Uygulamanın çok faydalı olduğunu söyleyen bir anne ise, “Parka çocuğumu daha rahat getiriyorum. Çocuğumun başına kötü bir şey geldiğinde bu acil durum butonlarına basmayı öğrettim. Çocuğumun da parka daha rahat geleceğini düşünüyorum. Aileler için de çocuklar için de çok faydalı bir uygulama oldu” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Ataşehir’de parklara ‘acil durum’ butonu yerleştiriliyor Ataşehir’de parklara ‘acil durum’ butonu yerleştiriliyor Ataşehir’de parklara ‘acil durum’ butonu yerleştiriliyor Ataşehir’de parklara ‘acil durum’ butonu yerleştiriliyor

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