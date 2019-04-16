Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

İşte, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tün çocuk sevgisi...

Atatürk ve çocuklar

TSK’dan 23 Nisan’a özel kareler Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler” videosu hazırladı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından TBMM’nin kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan, “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler” adlı video, Youtube ve Google Plus üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte Mustfa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi Atatürk’ün, “Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Yurdu asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz” şeklindeki sözleri hatırlatılarak başlayan videoda, Mustafa Kemal’in çeşitli ziyaretlerinde çocuklarla çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Atatürk ve manevi kızına ait kareler de yer alıyor Öte yandan TSK, "Atatürk ve Küçük Ülkü" isimli bir video daha yayınlayarak Atatürk ve manevi kızına ait görüntü kayıtlarını paylaştı.

Bugünün çocukları yarının büyükleri Genelkurmay Başkanlığı’ndan videoya ilişkin yapılan açıklamada, “Büyük Önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk devletinin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir” ifadeleri kullanıldı.

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

TSK’dan 23 Nisan’a özel fotoğraflar: Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler İşte o videoda yer alan kareler...

Atatürk ve çocuklar <p>İşte, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tün çocuk sevgisi... Kaynak: Depo Photos</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır."</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.”</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”</p>

Atatürk ve çocuklar <p>"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”</p><p> </p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>

Atatürk ve çocuklar <p></p>