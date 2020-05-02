Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR



Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hastane yapımında sona doğru gelinirken, kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlanırken, çatı kısmının da neredeyse bittiği görüldü.

Öte yandan hastanenin ofis malzemeleri de depolara taşındığı öğrenilirken, kaba inşaatın bitimiyle malzemelerin hastane içerisine yerleştirileceği öğrenildi. Hastanenin yapım çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

