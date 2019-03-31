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Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

Hava yolu şirketlerinin yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı havalimanında, yolcu hareketliliği yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşandı.

Hava yolu şirketlerinin yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı havalimanında, kış sezonu günlerine göre daha fazla yolcu hareketliliği yaşanıyor.

Daha önce iki ayrı noktada yapılan pasaport kontrolleri, bazı emniyet personelinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için görevlendirilmesi nedeniyle tek bölümde yapıldı.

Pasaport noktalarındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak ve yolcuları seferlerine yetiştirmek için aralıksız mesai yaptı. Ofislerde görev yapan bazı polislerin de pasaport noktalarında çalıştığı öğrenildi.

Hava yolu şirketi görevlileri de yolcuların mağdur olmaması için bazı önlemler aldı.

Türk Hava Yolları'nın, pasaport kontrollerindeki yoğunluk nedeniyle uçaklarını kaçıran yolcuların bir sonraki seferle seyahat etmesi için biletleri ücretsiz değiştirdiği kaydedildi.

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Atatürk Havalimanı Pasaport noktaları yoğunluk yolcu

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