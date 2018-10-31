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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI: 15 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda valizlerinde kokainle yakalanan İtalyan ve Kolombiyalı 3 kişi gözaltın alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda valizlerinde kokainle yakalanan İtalyan ve Kolombiyalı 3 kişi gözaltın alındı. Yapılan 2 ayrı operasyonda toplam 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen İtalyan uyruklu G.F.'den şüphelendi. İtalyan yolcunun bagajında yapılan aramada valizinde 39 kadın cüzdanı içinde 4 kilo 585 gram kokain maddesi ele geçirdi. Polis ekipleri ele geçirdiği uyuşturucu maddeleri özel bir cihaz yardımıyla test etti. Ekipler İtalyan uyruklu G.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polis ekipleri ertesi gün düzenlediği bir başka operasyonda Kolombiya Bogota şehrinden gelen Kolombiya uyruklu J.A.E.C. ile Ö.A.'dan şüphelendi. Polis ekipleri şüpheli J.A.E.C.'in valizinin taban kısmında ve dizüstü bilgisayarının kılıfına gizlenmiş 10 kilo 450 gram kokain ele geçirdi. Ekipler, Kolobiya uyruklu J.A.E.C. ve Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İtalyan uyruklu G.F., Kolombiya uyruklu J.A.E.C. ve Ö.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İtalyan uyruklu şüpheli G.F.'nin Atatürk Havalimanındaki görüntüsü güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. G.F.'nin valizlerinde uyuşturucu test cihazıyla inceleme ve arama yapılması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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(Polis Kamerası)
-İtaylan şüphelinin havalimanındaki görüntüsü
-Valizde yapılan arama
-Uyuşturucu test cihazından görüntü
-Genel ve detaylar

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