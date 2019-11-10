Atatürk'ün sevdiği şarkılar! Atatürk hangi şarkıları severdi?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün de her 10 Kasım'da olduğu gibi tüm Türkiye'de anıldı. Saatler 9'u 5 geçe yurtta hayat durdu. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı, Ankara'da ise Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Bu özel günde Atatürk'ü yad etmek isteyenler Atatürk'ün sevdiği şarkıları arıyor. İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar!
KIRMIZI GÜLÜN ALI VAR
ATA BARI
ÇÖKERTMEDEN ÇIKTIM DA HALİLİM
DAĞLAR DAĞLAR ALİŞİMİN KAŞLARI KARE
HAVADA BULUT YOK
HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA
KIŞLALAR DOLDU BUGÜN
KÖROĞLU SOLAĞI
MEHRALİ BEY AĞITI
MIZIKA ÇALINDI DÜĞÜN MÜ SANDIN
ŞAHANE GÖZLER ŞAHANE
SARI ZEYBEK
SOBALARINDA GURU DA MEŞE YANIYOR EFEM
VARDAR OVASI
YANIK ÖMER
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