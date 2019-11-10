Atatürk'ün sevdiği şarkılar! Atatürk hangi şarkıları severdi?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün de her 10 Kasım'da olduğu gibi tüm Türkiye'de anıldı. Saatler 9'u 5 geçe yurtta hayat durdu. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı, Ankara'da ise Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Bu özel günde Atatürk'ü yad etmek isteyenler Atatürk'ün sevdiği şarkıları arıyor. İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar!

İŞTE ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

KIRMIZI GÜLÜN ALI VAR

ATA BARI

ÇÖKERTMEDEN ÇIKTIM DA HALİLİM

DAĞLAR DAĞLAR ALİŞİMİN KAŞLARI KARE

HAVADA BULUT YOK

HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA

KIŞLALAR DOLDU BUGÜN

KÖROĞLU SOLAĞI

MEHRALİ BEY AĞITI

MIZIKA ÇALINDI DÜĞÜN MÜ SANDIN

ŞAHANE GÖZLER ŞAHANE

SARI ZEYBEK

SOBALARINDA GURU DA MEŞE YANIYOR EFEM

VARDAR OVASI

YANIK ÖMER



