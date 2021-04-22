Atatürklü 23 Nisan mesajları | Güzel ve düşündürücü 23 Nisan mesajları, sözleri ve şiirleri

Nisan ayının gelmesiyle birlikte tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yaklaştı. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde çocuklar, gençler ve vatandaşlar en güzel Atatürklü 23 Nisan mesajlarını merak edip sorguluyor. Peki en güzel 23 Nisan mesajları ve 23 Nisan şiirleri neler?

EN GÜZEL ATATÜRKLÜ 23 NİSAN MESAJLARI... GÜZEL VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ 23 NİSAN MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ...

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN MESAJLARI, SÖZLERİ

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.

Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.