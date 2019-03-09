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"Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 20:48 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "DSP neden seçimlere katılıyor diye bir hengame başlattılar. Sabah akşam Atatürk'ü sömüren, Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var. Bunlar hiçbir iş yapmazlar. Ne iktidar anlamında bir beklentileri vardır ne bugüne kadar memleketi yönetmişlikleri vardır. Bunlar ancak ekran figürleri gibi öterler"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP neden seçimlere katılıyor diye bir hengame başlattılar. Sabah akşam Atatürk'ü sömüren, Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var. Bunlar hiçbir iş yapmazlar. Ne iktidar anlamında bir beklentileri vardır ne bugüne kadar memleketi yönetmişlikleri vardır. Bunlar ancak ekran figürleri gibi öterler." dedi.

Aksakal, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki DSP Seçim Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dirayetli ve inançlı bir ana muhalefet partisine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Kendilerine bir hedef koyduklarını belirten Aksakal, şunları belirtti:

"Bu hedef, 31 Mart seçimlerinden çıktığımızda Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi DSP olacak. Adam gibi siyaset yapacağız. Demokratik bir şekilde siyaset ortamını hep birlikte yaşayacağız. Sandıklar ve halk burada, kime oy verirse versin. Sandıklar açıldığında hepimiz gideceğiz o belediye başkanını tebrik edeceğiz, hangi partiden olursa olsun."

"DSP neden seçime katılıyor?" tartışmasının açıldığını dile getiren Aksakal, "DSP neden seçimlere katılıyor diye bir hengame başlattılar. Sabah akşam Atatürk'ü sömüren, Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var. Bunlar hiçbir iş yapmazlar. Ne iktidar anlamında bir beklentileri vardır ne bugüne kadar memleketi yönetmişlikleri vardır. Bunlar ancak ekran figürleri gibi öterler." diye konuştu.

Aksakal, daha sonra partililerle beyaz güvercin uçurdu.

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Anahtar Kelimeler:
arsuz DSP hatay Önder Aksakal

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