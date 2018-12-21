Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü

EDİRNE (AA) - Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı önüne geldi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve törene katılanlar, tarihi belediye binasındaki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu'ndaki törende ise 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencileri, çeşitli etkinlikler sundu.

Öğrenciler, Türk bayrağını öptükten sonra Vali Canalp'e verdi. Canalp bayrağın yüce Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bayrak, devletimizin bağımsızlığının sembolüdür. Bu vatanın ve bu milletin bölünmezliğinin, bütünlüğünün timsalidir." dedi.

Daha sonra 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteride, Atatürk'ün kente gelişi canlandırıldı.

Programda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

