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Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Herkesin tanıdığı bir isim

13.01.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisi oyuncuları arasında en son Seversin dizisinde rol alan ve Burak Yörük ile başrolü paylaşan İlayda Alişan da yer alıyor. Güzelliği ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Alişan’ın eski sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı.

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Herkesin tanıdığı bir isim

ATV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterine İlayda Alişan hayat veriyor. Başarılı oyuncunun daha önce Survivor’da 2016 yılında ikinci olan ve kariyerine oyuncu olarak devam eden Serkay Tütüncü ile bir süre beraber olduğu ortaya çıktı.

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Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan Fox TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrolü paylaşmıştı.

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1996 doğumlu olan güzel oyuncu daha önce Kırmızı Oda, Çukur, Bir Çocuk Sevdim dizilerinde de rol almıştı.
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İlayda Alişan Çukur dizisinde hayat verdiği Akşın karakteri ve Kırmızı Oda’da canlandırdığı Süveyda karakteri ile çok beğenilmişti. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşımıştır. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı.

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Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

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