Ateşe verilen evde hayatını kaybeden Gamze Esen'in annesi cenazede baygınlık geçirdi

Nazilli’nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde önceki gece meydana gelen olayda, halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinde çalışan Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze Esen’in (24) birlikte yaşadıkları dubleks evde patlama meydana gelmişti. İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze Esen ve kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü., ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne ardından ise İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar oluşan Gamze Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabaha karşı hayatını kaybetmişti.

KAPIYI KİLİTLEYİP EVİ ATEŞE VERMİŞ

Patlamayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, evi Fatih Alp Ü.’nün ateşe verdiği belirlendi. Dini nikahlı eşi Gamze Esen ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.’nün, Gamze Esen’i üst kattaki bir odaya kilitledikten sonra benzin döküp evi yaktığı iddia edildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.’nün de ifadesinde evi kendisinin ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.