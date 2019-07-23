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Atıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde at üstünde gölete giren Necati Kahraman (20), dengesini kaybedip düştüğü suda boğuldu.

Atıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde at üstünde gölete giren Necati Kahraman (20), dengesini kaybedip düştüğü suda boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesinin kırsal İncehıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Atını serinletmek için gölete süren Necati Kahraman, dengesini kaybedip suya düştü. Kahraman sudan çıkmayı başaramadı, atı ise ıslak halde mahalleye döndü.
Durumdan şüphelenen yakınları Necati Kahraman'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, gölette yaptığı aramada, Necati Kahraman'ın cansız bedenine ulaştı. Necati Kahraman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Atıyla girdiği gölette düşüp, boğulduAtıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu

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