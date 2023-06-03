Atlantik Okyanusu’nun dibinde tam 93 gün geçirdi! Şimdi 10 yaş daha genç görünüyor... 100 metrekarelik alanda yaşadı

Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde basınçlı bir ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmak için yapılan bir çalışma grubunun parçası olarak tam 93 boyunca yaşayan Dr. Joseph Dituri dünya basınının ilgisini çekti. Dr. Dituri, su altında yaşam konusunda önceki rekortmenin 73 günlük süresini geride bırakarak ilk olarak yeni rekortmen oldu.

YAŞLANMA ETKİLERİNİN YAVAŞLADIĞI GÖRÜLDÜ

Karaya geri döndükten sonra Dr. Dituri’nin hayati organlarını ve kromozomların ucuna bağlanan DNA dizisi olan telomerlerini ölçen sağlık görevlileri tarafından değerlendirildi.

Telomerlerin genellikle yaşlanmayla birlikte kısaldığını dile getiren bilim insanları Dr. Dituri’nin telomerlerinin suya girmeden önceki zamandan %20 daha uzun olduğunu söyledi. Araştırmanın başlangıcındakinden 10 kat daha fazla kök hücreye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.