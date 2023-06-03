Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Atlantik Okyanusu’nun dibinde tam 93 gün geçirdi! Şimdi 10 yaş daha genç görünüyor... 100 metrekarelik alanda yaşadı

Atlantik Okyanusu’nun dibinde tam 93 gün geçirdi! Şimdi 10 yaş daha genç görünüyor... 100 metrekarelik alanda yaşadı

03.06.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli deniz subayı Joseph Dituri, basınçlı ortamların insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmak için Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde 100 metrekarelik bir bölmede üç aydan fazla yaşadı. 93 gün boyunca Atlantik’te hayatını sürdüren Dr. Dutiri, deneyinin ardından10 yaş daha genç olduğunu iddia etti.

Atlantik Okyanusu’nun dibinde tam 93 gün geçirdi! Şimdi 10 yaş daha genç görünüyor... 100 metrekarelik alanda yaşadı

Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde basınçlı bir ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmak için yapılan bir çalışma grubunun parçası olarak tam 93 boyunca yaşayan Dr. Joseph Dituri dünya basınının ilgisini çekti. Dr. Dituri, su altında yaşam konusunda önceki rekortmenin 73 günlük süresini geride bırakarak ilk olarak yeni rekortmen oldu.

YAŞLANMA ETKİLERİNİN YAVAŞLADIĞI GÖRÜLDÜ

2

Karaya geri döndükten sonra Dr. Dituri’nin hayati organlarını ve kromozomların ucuna bağlanan DNA dizisi olan telomerlerini ölçen sağlık görevlileri tarafından değerlendirildi.

4

Telomerlerin genellikle yaşlanmayla birlikte kısaldığını dile getiren bilim insanları Dr. Dituri’nin telomerlerinin suya girmeden önceki zamandan %20 daha uzun olduğunu söyledi. Araştırmanın başlangıcındakinden 10 kat daha fazla kök hücreye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

 Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

 Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

 Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

 Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı!

Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı!

Tüm dünyanın gözü onun üzerinde! Her gün aynı şeyleri yapıyor

Tüm dünyanın gözü onun üzerinde! Her gün aynı şeyleri yapıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...
Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa ettiTürk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti
Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi
Anahtar Kelimeler:
bilimsel araştırma atlantik okyanusu deney

En Çok Okunan Trend Haberler

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....

Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.