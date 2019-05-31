HABER

ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:36 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Taksim Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Meydandakiler atlarla fotoğraf çektirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği geçtiğimiz Aralık ayında göreve başladı. Taksim Meydanı'nda devriye gezen biri kadın 2 polis turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atlı polislerin etrafını saran kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü:
---------------
-Taksim Meydanı
-Atlı polislerin devriye gezmesi
-Turist ve yerli vatandaşların yoğun ilgisi
-Atlarla fotoğraf çektirenler
-Genel ve detay görüntüler

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyorMarmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da arıza!Marmaray'da arıza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.