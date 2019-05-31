ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Meydandakiler atlarla fotoğraf çektirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği geçtiğimiz Aralık ayında göreve başladı. Taksim Meydanı'nda devriye gezen biri kadın 2 polis turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atlı polislerin etrafını saran kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Atlı polislerin devriye gezmesi

-Turist ve yerli vatandaşların yoğun ilgisi

-Atlarla fotoğraf çektirenler

-Genel ve detay görüntüler

