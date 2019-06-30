ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu. Atlı polislerin etrafında toplananlar bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 6 atlı polis Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. 4 atlı polis meydanda devriyeye gezerken 2 tanesi de metro durağının yakınında bekledi. Atlı polislerin etrafında toplanan vatandaşlar ve turistler atlarla fotoğraf çektirdi. Meydandakilerden bazıları da atları sevdi.

Görüntü Dökümü:

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-Atlı polislerin Taksim Anıtı'nın etrafında gezinmesi

-Vatandaşların atlı polislerle fotoğraf çektirmesi

-Vatandaşların atları sevmesi

-Atlı polisin sevgi gösterenlere el sallaması

-Genel ve detaylar

