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ATM SIRASINDA KAVGA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

Üsküdar'da bulunan bir ATM'den para çekmek isteyen iki kişi arasında kavga çıktı.

Haber: Ersan SAN-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Üsküdar'da bulunan bir ATM'den para çekmek isteyen iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgayı o sırada aracınyla geçmekte olan bir kişi cep telefonuyla çekti.
Olay, geçtiğimiz hafta Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmayı çalıştı. O sırada oradan geçen bir sürücünün çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü dökümü:
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-Kavganın görüntüsü

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