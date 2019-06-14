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ATM’de unutulan paranın sahibini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 08:56 | Son Güncelleme

Çorlu’da ikamet eden ve erkek kuaförü olarak çalışan esnaf Alpaslan Koban bayram tatili için gittiği Edremit’te işlem yapmak için sıra beklediği ATM’de unutulan ve kendisine verilen paranın gerçek sahibini arıyor.ATM’nin kendisine verdiği paranın gerçek sahibin bulmak için bankaya dilekçe verdiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını kaydeden Alpaslan Koban, “Bayramda tatil için Ayvalık’a gitmişim.

ATM’de unutulan paranın sahibini arıyor

Çorlu’da ikamet eden ve erkek kuaförü olarak çalışan esnaf Alpaslan Koban bayram tatili için gittiği Edremit’te işlem yapmak için sıra beklediği ATM’de unutulan ve kendisine verilen paranın gerçek sahibini arıyor.
ATM’nin kendisine verdiği paranın gerçek sahibin bulmak için bankaya dilekçe verdiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını kaydeden Alpaslan Koban, “Bayramda tatil için Ayvalık’a gitmişim. Dönüşte Edremit’e geldim, para yatırmak işlemleri için bir bankanın ATM’sine gittim. Bir süre sıra bekledim. Sıra bana geldiğinde de bir süre bekledim çünkü ATM kartı almadı. Önümdeki kişi işlemini yaptı gitti ama parasını unuttu. Ben işlemimi yapma için beklerken bir de baktım ATM bana asgari ücretin de üzerinde bir para verdi. Ben kendi işlemimi yaptım, 15 - 20 dakika gelmesini bekledim ama gelmedi. Gerekli yerlere başvuruları yaptım. Şu anda paranın sahibini arıyorum inşallah en kısa zamanda buluruz. Bankaya başvurdum dilekçemi verdim, ismimi ve telefon numaram yazdım, iletişim bilgilerim paylaşılsın diye notumu da düştüm en kısa sürede paranın sahibini bulmak istiyorum” dedi.
Paranın gerçek sahibine bir mesaj iletmek isteyen Koban, “Muhtemelen bu para benim diye çok kişi çıkacak ama ben asıl sahibini bulmak istiyorum. Sahibi olduğunu iddia eden kişiden de hesap cüzdanına işletmesini ve benim de işlem yaptığım gün ve saate denk gelen işlemi göstermesini isteyeceğim. Banka aracılığı ile teslim etmek istiyorum. Başka türlü teslim edemem” diye konuştu.

ATM’de unutulan paranın sahibini arıyor

ATM’de unutulan paranın sahibini arıyor

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