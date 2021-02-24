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  4. ATM’lere sahte para yükleyenlere 4 ilde operasyon: 17 gözaltı

ATM’lere sahte para yükleyenlere 4 ilde operasyon: 17 gözaltı

24.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ATM’lere sahte para vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre ATM’lere sahte para vererek bankaları dolandırdıkları belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ATM’lere sahte para vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre ATM’lere sahte para vererek bankaları dolandırdıkları belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonucunda adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kocaeli merkezli Mersin, İstanbul ve Ordu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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