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ATV’nin park halindeki otomobile çarpma anı kamerada

16.11.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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ATV’nin park halindeki otomobile çarpma anı kamerada

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı ATV’nin park halindeki otomobile arkadan çarpma anı kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre, 11 Kasım tarihide sanayi sitesinde kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı ATV, işyerlerinin önünde park halinde duran bir otomobile arkadan çarptı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı ATV’nin park halindeki otomobile arkadan çarpma anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, 11 Kasım tarihide sanayi sitesinde kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı ATV, işyerlerinin önünde park halinde duran bir otomobile arkadan çarptı. Yaşanan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, hızla gelen ATV’nin park halindeki otomobile arkadan çarptığı, bu sırada sürücünün aracın üzerine savrulduğu görülüyor. Bağaya yüzü çarptıktan sonra ATV’nin koltuğuna geri gelen sürücünün burnundan yaralandığı görülüyor. Vatandaşlardan birinin yardım ettiği sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor. ATV sürücünün zarar verdiği otomobilin masraflarını karşıladığı öğrenildi.

ATV’nin park halindeki otomobile çarpma anı kamerada

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