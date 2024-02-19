HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Auto-Brewery sendromu nedir, neden olur? Auto-Brewery sendromu belirtileri ve tedavisi

Auto-Brewery sendromu nedir, neden olur? Auto-Brewery sendromu belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
17.02.2024 14:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Auto-Brewery Sendromu nadir görülen ancak oldukça ilginç bir tıbbi durumdur. Bu sendrom sindirim sistemindeki mayaların aşırı miktarda alkol üretmesi sonucu ortaya çıkar ve kişinin vücudu kendi kendine alkol üretir. Peki, alkol tüketmeden sarhoş olma sendromu olarak da tanımlandığı görülen Auto-Brewery sendromu nedir ve neden olur, belirtileri nelerdir?

Auto-Brewery sendromu nedir, neden olur? Auto-Brewery sendromu belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Auto-Brewery nedir?
  • Auto-Brewery sendromu bulaşıcı mı?
  • Auto-Brewery sendromu nasıl geçer?
  • Auto-Brewery sendromu Türkiye'de görüldü mü?

Normalde sindirim sistemindeki mayalar, gıdalardan gelen şekerleri fermantasyona uğratarak alkol ve diğer maddeler üretirler. Ancak Auto-Brewery Sendromu olan kişilerde bu süreç aşırı derecede hızlanır ve sindirim sistemindeki mayalar normalden daha fazla alkol üretirler. Sonuç olarak kişi sıradan bir şekilde karbonhidrat içeren yiyecekleri tükettiğinde dahi vücudu alkol üretmeye başlar. Auto-Brewery Sendromu nadir görülen ancak kişinin yaşamını etkileyen bir tıbbi durumdur.

Auto-Brewery nedir?

Auto-Brewery sendromu tanımı, kısaca kişinin vücudunun kendi kendine alkol üretmesidir. Auto-Brewery sendromu nedir diye bakacak olursak, bu sendrom nadir görülen bir tıbbi durumdur. Kişinin aslında alkol tüketmediği hâlde vücudu kendi kendine alkol üretmesine neden olur. Sindirim sistemindeki maya ve mantar gibi mikroorganizmaların aşırı çoğalması sonucu bu durum ortaya çıkar. Bu mikroorganizmalar karbonhidratları fermente ederek vücuda zarar veren etanol üretirler. Auto-Brewery sendromu neden olur sorusuna ise şu cevabı verebiliriz:

  • Sindirim sistemindeki bakteriyel ve mantar florasının dengesinin bozulması
  • Bazı antibiyotiklerin kullanımı
  • Diyabet gibi kronik hastalıklar
  • Bağırsak ameliyatları
  • Yüksek karbonhidratlı beslenme

Bu sendromun teşhisi; klinik belirtiler, kan testleri ve nefes testi sonuçlarına göre yapılır. "Auto-Brewery sendromu belirtileri nedir?" sorusu için de Auto-Brewery sendromu belirtileri şunlardır:

  • Sarhoşluk hissi
  • Denge kaybı
  • Baş dönmesi
  • Karın ağrısı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Konuşma bozukluğu
  • Hafıza ve konsantrasyon sorunları
  • Uyku problemleri
  • Ruh hali değişiklikleri

Auto-Brewery sendromu bulaşıcı mı?

Auto-Brewery Sendromu bulaşıcı değildir. Bu sendrom, kişinin kendi sindirim sistemindeki mikroorganizmaların aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkar ve başka bir kişiye bulaşmaz.

Auto-Brewery sendromu nasıl geçer?

Auto-Brewery Sendromu nadir görülen ancak kişinin yaşamını etkileyen tıbbi bir durumdur. Bu durum vücudun alkol üretmesine neden olan sindirim sistemi bozukluklarına dikkat çeker ve doğru tanı ve tedavi ile yönetilebilir. Tedavi ile birlikte semptomlar kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Tedavi planı kişiye özel olarak hazırlanır. Auto-Brewery sendromu tedavisi şu şekilde yapılır:

  • Diyet değişikliğine gitmek, karbonhidrat ve şeker alımını azaltmak.
  • Mantarın aşırı çoğalmasını baskılamak için antifungal ilaçlar reçete edilebilir.
  • Bağırsak florasının dengesini yeniden sağlamak için probiyotikler kullanılabilir.
  • Diğer medikal tedaviler kullanılabilir.

Auto-Brewery sendromu Türkiye'de görüldü mü?

Auto-Brewery sendromu Giresun'da bir kadında görülmüştür. Diğer bir deyiş ile Auto-Brewery sendromu vakası, Türkiye'de bilinen kayıtlara göre 2023 yılında Giresun'da bir kadında teşhis edilmiştir. Giresun'daki ilk vakadan sonra Türkiye'de birkaç vaka daha rapor edilmiştir. Bu vakalar farklı şehirlerde ve farklı yaş gruplarında görülmüştür.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'Marmara' uyarısı! "Denizdeki faylar, 7.2 ile 7.4 büyüklükte deprem üretir"Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'Marmara' uyarısı! "Denizdeki faylar, 7.2 ile 7.4 büyüklükte deprem üretir"
Koparanlara 387 bin TL ceza! Güzelliği görenleri büyülüyorKoparanlara 387 bin TL ceza! Güzelliği görenleri büyülüyor
AK Partili aday Mehmet Cevizci'nin sözleri gündem oldu!AK Partili aday Mehmet Cevizci'nin sözleri gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
auto
En Çok Okunan Haberler
Mesai saatlerinin düşürülmesi ücretleri nasıl etkileyecek?

Mesai saatlerinin düşürülmesi ücretleri nasıl etkileyecek?

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

7 üzeri deprem beklenen illeri bir bir sıraladı: Büyük yıkım yaşanacak

7 üzeri deprem beklenen illeri bir bir sıraladı: Büyük yıkım yaşanacak

İmamoğlu ile Kurum arasında yeni polemik! Jet yanıt geldi: Şaşırmadım

İmamoğlu ile Kurum arasında yeni polemik! Jet yanıt geldi: Şaşırmadım

Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler

Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler

İlkokulda öğretmene iğrenç taciz: 'Gördüğü yerde Azer Bülbül şarkısı söylüyor'

İlkokulda öğretmene iğrenç taciz: 'Gördüğü yerde Azer Bülbül şarkısı söylüyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.