Auto-Brewery sendromu nedir, neden olur? Auto-Brewery sendromu belirtileri ve tedavisi

Normalde sindirim sistemindeki mayalar, gıdalardan gelen şekerleri fermantasyona uğratarak alkol ve diğer maddeler üretirler. Ancak Auto-Brewery Sendromu olan kişilerde bu süreç aşırı derecede hızlanır ve sindirim sistemindeki mayalar normalden daha fazla alkol üretirler. Sonuç olarak kişi sıradan bir şekilde karbonhidrat içeren yiyecekleri tükettiğinde dahi vücudu alkol üretmeye başlar. Auto-Brewery Sendromu nadir görülen ancak kişinin yaşamını etkileyen bir tıbbi durumdur.

Auto-Brewery nedir?

Auto-Brewery sendromu tanımı, kısaca kişinin vücudunun kendi kendine alkol üretmesidir. Auto-Brewery sendromu nedir diye bakacak olursak, bu sendrom nadir görülen bir tıbbi durumdur. Kişinin aslında alkol tüketmediği hâlde vücudu kendi kendine alkol üretmesine neden olur. Sindirim sistemindeki maya ve mantar gibi mikroorganizmaların aşırı çoğalması sonucu bu durum ortaya çıkar. Bu mikroorganizmalar karbonhidratları fermente ederek vücuda zarar veren etanol üretirler. Auto-Brewery sendromu neden olur sorusuna ise şu cevabı verebiliriz:

Sindirim sistemindeki bakteriyel ve mantar florasının dengesinin bozulması

Bazı antibiyotiklerin kullanımı

Diyabet gibi kronik hastalıklar

Bağırsak ameliyatları

Yüksek karbonhidratlı beslenme

Bu sendromun teşhisi; klinik belirtiler, kan testleri ve nefes testi sonuçlarına göre yapılır. "Auto-Brewery sendromu belirtileri nedir?" sorusu için de Auto-Brewery sendromu belirtileri şunlardır:

Sarhoşluk hissi

Denge kaybı

Baş dönmesi

Karın ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Konuşma bozukluğu

Hafıza ve konsantrasyon sorunları

Uyku problemleri

Ruh hali değişiklikleri

Auto-Brewery sendromu bulaşıcı mı?

Auto-Brewery Sendromu bulaşıcı değildir. Bu sendrom, kişinin kendi sindirim sistemindeki mikroorganizmaların aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkar ve başka bir kişiye bulaşmaz.

Auto-Brewery sendromu nasıl geçer?

Auto-Brewery Sendromu nadir görülen ancak kişinin yaşamını etkileyen tıbbi bir durumdur. Bu durum vücudun alkol üretmesine neden olan sindirim sistemi bozukluklarına dikkat çeker ve doğru tanı ve tedavi ile yönetilebilir. Tedavi ile birlikte semptomlar kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Tedavi planı kişiye özel olarak hazırlanır. Auto-Brewery sendromu tedavisi şu şekilde yapılır:

Diyet değişikliğine gitmek, karbonhidrat ve şeker alımını azaltmak.

Mantarın aşırı çoğalmasını baskılamak için antifungal ilaçlar reçete edilebilir.

Bağırsak florasının dengesini yeniden sağlamak için probiyotikler kullanılabilir.

Diğer medikal tedaviler kullanılabilir.

Auto-Brewery sendromu Türkiye'de görüldü mü?

Auto-Brewery sendromu Giresun'da bir kadında görülmüştür. Diğer bir deyiş ile Auto-Brewery sendromu vakası, Türkiye'de bilinen kayıtlara göre 2023 yılında Giresun'da bir kadında teşhis edilmiştir. Giresun'daki ilk vakadan sonra Türkiye'de birkaç vaka daha rapor edilmiştir. Bu vakalar farklı şehirlerde ve farklı yaş gruplarında görülmüştür.





