"Avatar" diye dalga geçtiler, estetik yaptırmasını söylediler: Keşke herkes benim gibi olsa

Yaşadığı zorlu süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Erdem, çocukluk yaşlarından itibaren fiziksel görünüşü nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını belirtti. Erdem, bu sürecin özellikle anaokulu ve ilkokul döneminde yoğunlaştığını anlatarak, "Küçük yaşta 'Avatar' diye dalga geçiyorlardı. Uzaylı deniliyordu. Engelli sanan çok insan oluyordu. Mesela farklı bir yüz tipi gördükleri zaman hemen direkt engelli diyorlar. Bu yalnızca bana yönelik bir hakaret değil. Engelli bireyleri de rencide eden bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

Kendisinin herhangi bir fiziksel veya zihinsel problemi bulunmadığını vurgulayan Erdem, sosyal medyada görünüşü üzerinden kendisine yönelik çok sayıda yorum yapıldığını anlattı.

Erdem, bazı kişilerin kendisine estetik operasyon geçirmesi yönünde telkinde bulunduğunu belirterek, "Paran varsa git yüzünü yaptır. Niye böyle duruyorsun? Paran yoksa biz sana verelim, git yüzünü yaptır diyorlar. Ben açıkçası şok içinde okuyorum yorumları." dedi.

Bu tür yorumların herkes tarafından kolayca kaldırılamayacağına dikkati çeken Erdem, "Benim yerimde kim olsa gerçekten bu kadar kimseye katlanamaz. Bunu kaldıramayan insanlar oluyor ve kimse bence bunun vebalini almasın diyorum." diye konuştu.

"BİR KERE BİLE YÜZÜMÜ YAPTIRMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Yüzünden ve dış görünüşünden memnun olduğunu vurgulayan Erdem, insanların yorumlarına rağmen kendisini değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

Yüzünü değiştirmek için çok fazla baskı geldiğini anlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Ben çok memnunum yüzümden. İstersem trilyoner olayım, milyoner olayım, asla yüzümü yaptırmayacağımı söylüyorum ama tabii yine de insanlar konuşuyor. Doğduğumdan beri yüzümü çok seviyorum. Küçükken de çok zorbalığa uğradım. Hala da uğruyorum ama ben yüzümden çok memnunum ve bir kere bile yüzümü yaptırmayı düşünmedim. İmkanım var, yapabilirim. Ama ben sırf insanlar beğenmiyor diye, sırf insanlar yargılıyor diye bıçak altına yatıp farklı bir yüzle yaşamak istemiyorum."

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen Avatar karakterlerine yapılan benzetmeyi artık farklı bir şekilde kullandığını ifade eden Erdem, filmde rol almak istediğini de belirtti.

Erdem, "Avatar keşke Türk yapımı olsaydı. Keşke bir yönetmen gelse dese, direkt gider oynarım. Avatar'ın yönetmenine sesleniyorum. Lütfen beni Avatar filminde oynatın." ifadelerini kullandı.

"İNSAN DEĞİLMİŞİM GİBİ HİSSETTİRDİLER"

Çocukluk döneminde çevresindeki insanların kendisine bakışlarının da kendisini etkilediğini anlatan Erdem, en ağır zorbalığı anaokulu ve ilkokul yıllarında yaşadığını söyledi.

Erdem o döneme ilişkin "Zorbalık zaten artık popüler artık. Küçükken anaokulu dönemlerinde çok ayrımcılığa uğradım. Garip garip bakışlara maruz kaldım. Ya böyle sanki hani insan değilmişim de başka bir şeymişim gibi bakıyorlardı. İnsan gibi hissettirmiyorlardı o bakışlar. En çok zorbalığa uğradığım dönem küçüklük, anaokulu ve ilkokul dönemleri. İlkokulda çocuklar sürekli ‘uzaylı geldi, uzaylı var sınıfta’ diye çağrışımlar yapılıyordu." açıklamasında bulundu.

Erdem yıllarca uğradığı ayrımcılık ve zorbalıklara karşı her zaman "güçlü" kalmayı tercih ettiğini vurguladı.

Gençlik dönemlerinde de ayrımcılık ve farklı bakışlara maruz kaldığını ve kalmaya devam ettiğini anlatan Erdem, "Yıllarca ayrımcılığa uğradım. Yıllarca sınıflandırıldım. İnsan yerine koyulmadım açıkçası. Böyle hep insan dışı varlıkmışım gibi. Ya şu an evet Avatar karakterine dönüşmüş olabilirim bunu kullanıp ama böyle sürekli insan dışı varlıkmışım gibi davrandılar. İnsan değilmişim gibi hissettirdiler bana." diye konuştu.

YAŞADIĞI ZORBALIĞI "AVATAR KADIN" KİMLİĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabında farklı bir amaç için kullanmaya başladığını anlatan Erdem, "Avatar Kadın" ismini de bu süreçte benimsediğini ifade etti. Erdem, zorbalıktan farkındalık çalışmasına giden hikayesine dair "Yaşadıklarımın ardından bu süreci "Avatar Kadın" olarak dönüştürdüm. Sosyal medyaya başlamamın amacı insanların farklı fiziksel özelliklerini aslında öne çıkararak bir farklılık sağlamaları. İnsanlar farklılıklarını görüp üzülmesinler ya da herhangi bir içine kapanıklık yaşamasınlar. Dışarıya olabildiğince kendilerini göstersinler." dedi.

Bu süreçte ailesinin de kendisine destek olmaya çalıştığını aktaran Erdem, "Ailem 'seninle çok fazla dalga geçen oluyor, çok fazla laf söyleyen oluyor. Sen üzülmüyor musun?' demişlerdi bana. Çünkü ben hiçbir şekilde üzülmüyordum bu duruma. Ailem eğer üzülüyorsam bunu durumu çözebileceğini söyledi." şeklinde konuştu.

Ailesinin yaklaşımının kendisini değiştirmeye zorlamak amacı taşımadığını ifade eden Erdem, "Onlar da bu arada ameliyata karşı değillerdi. Ben çok mutluyum dedim. İnsanlar ne söylerse söylesin, ben hiçbir şekilde yüzümü değiştirmek istemiyorum." diye konuştu.

"EN ÇOK ZORBALIĞI KADINLARDAN GÖRDÜM"

Arkadaşlarının kendisine destek olduğunu ancak bu süreçte çoğunlukla kendi başına mücadele ettiğini anlatan Erdem, "Mesela arkadaşlarım biraz destek veriyordu bana. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Ama onun dışında ben çok bir destek görmedim. Bu yolda hep kendim ilerledim. Genelde hep düşürmeye çalıştılar. Ama ben ne olursa olsun hep böyle yukarıya çıkmaya çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, sosyal medyada özellikle en çok kadınlardan ağır sözler duyduğunu belirterek, "Kadın kadının yurdu olsa da ben en çok zorbalığı kadınlardan gördüm. En çok linci kadınlar tarafından yedim. Kadın kadının desteği olması gerekiyor ve yaptığı işi desteklemesi gerekiyor. Ama ben tam tersini gördüm. Hala da görmeye devam ediyorum. Erkekler de tabii ki linçliyor ama dediğim gibi en çok kadınlar." dedi.

Tüm bu yaşadıklarına rağmen kendisiyle barışık olduğunu ve fiziksel görünüşünü sevdiğini vurgulayan Erdem, hedefinin benzer durumda olan insanların kendilerini saklamaması ve özgüven sahibi olması olduğunu söyledi.

Erdem, "Çok mutluyum yaşantımdan. İnsanlar ne kadar linçlese de, ne kadar laf söylese de gayet yaşantımdan memnunum. Kendimi çok seviyorum. Kendime bayılıyorum. Dış görünüşüme aşığım. Dış görünüşümden aşırı derecede memnunum. Keşke herkes benim gibi olsa. Şu an bunu amaçlıyorum ve topluma bu şekilde farkındalık sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır