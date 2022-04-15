Avcılar'da motosikletli saldırganlar yol ortasında bir kişiyi silahla öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, sokak ortasında Hürkan Özkan'a silahla ateş etti.

GERİ DÖNÜP ÖLDÜRDÜLER

Özkan yaralanıp yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Bir süre sonra motosikletle olay yerine dönen şüpheliler, Özkan'a tekrar ateş edip, hızla uzaklaştılar.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni savcılık talimatıyla çevrede bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerindeki kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet’e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Hayrani Adıyaman, “Evde tespih diziyordum. O ara 3 el silah sesi geldi. 2’inci sefer silah sesi geldiğinde, adamın vurulduğunu söylediler. Adamı vurmuş, adam yere düşmüş. Ölmedi diye de gelip 3 tane kafasına sıkmış” dedi. (DHA-İHA)



