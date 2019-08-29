Avcılar E-5’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 03.30 sularında D-100 Karayolu Avcılar İSKİ mevki Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametine seyir halinde olan, sürücü kimliği alınamayan 34 EA 2052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önünde seyreden 59 PC 482 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 59 PC 482 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ise camdan fırlayarak ağır yaralandı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Ali Gülseren idaresindeki 34 TAZ 65 ticari otomobil ile Emre Şenkal idaresindeki 34 NF 30 58 otomobil kaza yapmamak için ani fren yapınca çarpıştı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya sebep olan 34 EA 2052 plakalı otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Camdan fırlayıp bariyerlere çarparak ağır yaralanan sürücü yerde kanlar içinde kalınca, ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Ardından vatandaşların yardımıyla sedyeye alınan yaralı, bariyerlerden taşınarak ambulansa alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.