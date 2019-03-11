"Avcılar hak ettiği belediyeciliğe kavuşacak"

Avcılar'ın değişim için çok beklediğini dile getiren Kaya, "Geçen seçimlerde Avcılar sonuca çok yaklaşmıştı. Kıymetli il başkanımız o zaman burada belediye başkan adayıydı. Çok az bir oyla seçimi kaybetmiştik. Ama Allah'ın izniyle bu seçimi İbrahim Ulusoy kazanacaktır. Avcılar'ı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacaktır." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çok az bir oyla seçimi kaybetmiştik. Ama Allah'ın izniyle bu seçimi İbrahim Ulusoy kazanacaktır. Avcılar'ı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacaktır." dedi.

Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sultangazi'deki konuşmasına değinerek, şunları söyledi:

"Kalkmış diyor ki 'Sizin paranızı size hizmet için kullanacağız.' Biz iktidarı bunlardan, bu zihniyetten devraldık. Nereden nereye getirdik Türkiye'yi. IMF kapılarında borç bekleyen, avuç açmış bir Türkiye vardı. Bütün borçları ödediğimiz gibi, hayal gibi görünen çok büyük hizmetler yaptık. Biz 'İstanbul Havalimanını, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Avrasya Tünelini yapacağız' dediğimizde karşımızda durdular. Ağacı bahane ettiler ama asıl istemedikleri bu büyük projelerdi. Arkalarında kimler vardı? Bütün canlı yayınları yapanlar Alman, İngiliz ve Amerikan kanallarıydı. Ama bunlarla birlikte karşımızda duran ana muhalefet partisi vardı. Bütün bu projeleri yapacağımız zaman karşımızda 'İstemeyiz' diyen bir anlayış vardı. Onlara rağmen kararlı bir şekilde hizmetleri ülkemize kazandırdık. İstanbul Havalimanı İstanbul'u Avrupa'nın en önemli ulaşım ağlarından biri haline getiriyor."

Türkiye'nin son 6 yılda çok zor dönemlerden geçtiğini dile getiren Kaya, Gezi Parkı odaklı olaylar, 17/15 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin bu süreçte yaşandığını anımsattı.